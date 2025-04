Sorpresa en la música por la canción inédita que salió de Charly García con Serú Girán

Cómo es la canción inédita de Charly García con Serú Girán.

Un inesperado y feliz hallazgo salió a la luz en las últimas horas y tiene como protagonistas a Charly García y Serú Girán, pilares del rock nacional. El descubrimiento es ni más ni menos que Luciana, una canción inédita de cuando Serú todavía no había alcanzado la fama.

El audio de la canción Luciana se hizo público en Youtube, a través de la cuenta RarezasSNM, que reveló el origen del descubrimiento: "Mientras aguardamos el lanzamiento del libro "Todo Sui Generis", sus autores Lucas Fernández y Freddy Berro nos comparten generosamente un audio inédito de Sui Generis antes de la fama, cuando aún eran un sexteto. Es curioso que la melodía será usada por Charly García 19 años después para su tema Reloj de plastilina. Como alguna vez dijo el maestro: 'Uno compone todo en la adolescencia y después recuerda'".

"Luciana es un tema compuesto con música de Charly y letra de Carlos Piégari. Esta grabación es del año 1971 cuando Sui Generis era aún un sexteto y participan de ella: Charly García, piano y voz; Nito Mestre, voz; Beto Rodríguez, batería; Juan Bellia, guitarra eléctrica; Rolando Fortich, bajo eléctrico; Carlos Piégari, voz. Es de destacar el juego de voces que ya tenía el sexteto por esos años con una clara influencia de sus admirados Crosby, Stills, Nash & Young. Una melodía que, años más tarde, Charly utilizó para una de sus canciones de Filosofía barata y zapatos de goma", puede leerse en el audio compartido con la canción inédita.

Lágrimas en el rock nacional por la confesión de Lebón y Aznar en el homenaje a Serú Girán

Serú Girán es una de las bandas históricas de la música argentina bajo el liderazgo de Charly García y con la conformación de Pedro Aznar y David Lebón, quienes se presentaron en la noche del domingo 6 de abril en el escenario mayor del Quilmes Rock en el homenaje al grupo. Posterior al recital, los artistas brindaron declaraciones y realizaron una confesión inesperada que derramó lágrimas en el rock nacional.

La noche del domingo 6 de abril fue emocionante para muchas personas, ya que el homenaje a Serú Girán encabezado por David Lebón y Pedro Aznar causó todo tipo de sensaciones y trascendió generaciones. Los músicos tocaron todos los temas emblemáticos de la banda y de hecho, dejaron afuera varios para poder ajustarse a la grilla.

"Te juro que... esto no se lo dije a Pedro,, no se lo dije a nadie, es la primera vez que lo voy a decir: yo pensaba que no iba a ser así", dijo Lebón, sorprendido por el fervor que se generó en el festival. "No dije que iba a estar mal, eh, pero que no iba a ser así como hoy. Fue como Serú otra vez en River. La gente lo siguió llevando encima en su corazón, contándole a sus hijos", agregó.

"Lo que pasó en el escenario superó toda expectativa y lo que pasaba en el ensayo. Hubo algo que nos levantó en vilo y nos llevó a volar para otro lado. Verdaderamente fue muy impresionante", sostuvo Aznar. En ese momento, el periodista les preguntó si hay chances que vuelvan a presentarse y la respuesta sorprendió a todos. "Sí. No podemos dar precisiones todavía porque no las tenemos, pero sí hay charlas", sentenciaron. Por el momento, se desconoce cómo será la agenda de los músicos de cara al 2025 para reivindicar el legado de Serú Girán y Charly García, líder y compositor de las canciones y quien se encuentra resguardado por algunos problemas de salud que atraviesa desde hace tiempo.