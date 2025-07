Soledad Pastorutti desmintió los rumores de embarazo.

Soledad Pastorutti está en tendencias muy seguido en las redes sociales debido a su actual participación como jurado en nueva edición de La Voz Argentina en Telefe. De esa manera, recientemente la cantante de folklore hizo un posteo en X (ex Twitter) para aclarar los rumores de embarazo que la apuntaban.

La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Brindis se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores en la mencionada red social y fue en ese contexto en el que se animó a responder una consulta relacionada a un supuesto hijo en camino. "¿Es verdad que estás embarazada Sole?", fue la pregunta que un usuario le hizo a Soledad Pastorutti.

La Sole podría haber obviado esa pregunta y responder otras, dado que cientos de personas esperaban su contestación a sus consultas en X, después de que la folklorista de 44 años indicara que se iba a tomar un rato para leer a sus fans, pero hizo frente a estos rumores. "No que yo sepa", señaló a modo jocoso la cantante y así dejó en claro que no espera a ningún hijo.

Cabe recordar que Soledad Pastorutti ya es madre de dos adolescentes: Antonia y Regina. La cantante oriunda de Arequito conoció a su esposo, Jeremías Audoglio, a sus 19 años y desde entonces están juntos: sus hijas tienen 15 y 12 años.

Soledad Pastorutti reveló la historia detrás de un clásico del folklore

La Sole se dedicó a realizar un video en las redes para hablar sobre el clásico del chamamé Compadre qué tiene el vino. "El padre Julián Zini fue un cura correntino que supo unir en sus obras música, sabiduría popular y la Fe. Cura, poeta y gran contador de historias... El Padre Julián Zini nos enseñó que el vino (bien compartido) nos hace hablar, y que el chamamé es abrazo, es ronda, es raíz... Salud! Qué otra historia del folklore te gustaría conocer?", sostuvo Soledad Pastorutti en su video publicado en Instagram.

No se trata del primer video del estilo que Pastorutti hace en sus redes, también habló sobre Apúrate José de Teresa Parodi: "Historias y palabras al pasar que ella transformó en música… Un chamamé que siempre me emociona! Dicen que Teresa Parodi escuchó una charla en un almacén correntino. Y la convirtió en canción... Una de las primeras que me aprendí. Las canciones también nacen así, de lo simple, de lo cotidiano, de la gente. ¿Qué otra historia del folklore te gustaría conocer?".