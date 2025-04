Sobredosis de Soda celebra sus 20 años con un show único: "La premisa era ser fieles a la historia de Soda Stereo"

Sobredosis de Soda celebra sus 20 años con un show único en el Gran Rex.

Sobredosis de Soda, la banda tributo número uno a Soda Stereo, está celebrando un hito importante en su carrera: 20 años de trayectoria. Para conmemorar este aniversario, el grupo se prepara para presentar su nuevo espectáculo, el Stereo Tour 2025, un espectáculo renovado que promete emocionar a los fanáticos con una propuesta visual y sonora de alta calidad.

El próximo 11 de abril, la banda se presentará en el histórico Teatro Gran Rex de Buenos Aires en un show único que, además de ser un festejo por sus dos décadas de carrera, será una oportunidad para revivir la magia de Soda Stereo en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Esta única fecha en Buenos Aires promete ser un acontecimiento irrepetible, con una puesta en escena que combina fidelidad sonora, vestuarios icónicos y una recreación de los momentos más emblemáticos de los conciertos de la banda de Cerati, Bosio y Alberti.

Este 11 de abril celebran 20 años de trayectoria con un show único en el Teatro Gran Rex, además de lanzar el Stereo Tour 2025. ¿Cómo se sienten al mirar atrás y ver todo lo que lograron en estas dos décadas?

- Lo primero que sentimos es mucha alegría y orgullo, porque la premisa principal desde el primer día era ser fieles a la historia de Soda, y vemos que el show ha crecido hasta llegar a la altura de cualquier banda internacional (como pasaba justamente con Soda). El público adoptó este mundo stereo que creamos como un lugar para el reencuentro con la música que tanto nos apasiona.

El Stereo Tour 2025 promete una propuesta visual y sonora renovada. ¿Qué novedades podremos ver en este nuevo espectáculo y cómo mantienen la fidelidad con el legado de Soda Stereo?

- Desde hace unos años dimos vuelta el concepto tradicional de una banda tributo: en lugar de clonar un show del pasado en el presente, jugamos con el concepto de cómo sería un concierto de Soda hoy. Siendo fieles a su ideología artística de siempre sorprender, renovarse permanentemente y mirar al futuro. Entonces, nuestro show siempre es una historia nueva, con un montón de variables que van desde el repertorio, la puesta en escena, vestuario e incluso el sonido. Siempre respetando la calidad sublime que tenía Soda. Cuando los iba a ver sabía que me iban a proponer algo distinto y que me dejaba con la boca abierta.



A lo largo de los años, lograron una impresionante fidelidad en la reproducción sonora y visual de Soda Stereo. ¿Cómo logran mantener esa autenticidad en cada show y qué tan importante es para ustedes transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones?

- Considero que fue una decisión muy acertada tomar el cambio de rumbo con un show futurista, que si bien fue un salto al vacío, al corrernos de la zona de confort y fácil (la de copiar al mango todo), nos dio un sello distintivo y que al público le sienta bien. Ves una mayor comodidad y disfrute al ver a un cantante que no actúa copiando cada gesto, paso o movimiento de Cerati. Esa situación en primera persona hizo que tenga un grado de autenticidad: soy yo interpretando a Gustavo, respetando un estilo pero al mismo tiempo con mi impronta. Esto le dio un espíritu rockero increíble.

- Es un disfrute inmenso, me sigue conectando con mi infancia. Toda mi vida canté los temas suyos. Cuando empezamos hace 20 años, hubo una parte que me fluía naturalmente: ya llevaba casi dos décadas escuchándolo, estaba en mi inconsciente. Uno de los principales secretos radica ahí: disfruto de cada canción, en cada concierto, como si fuera la primera vez. Elegí hacer esta banda por gusto, no por oportunismo (de hecho cuando empezamos no había otra banda que hiciera Soda y muchos lugares no nos daban espacio para tocar porque decían que era una música pasada de moda). Venimos realizando más de 80 shows al año y nunca me aburrí de cantar De Musica Ligera. Al contrario: siempre dejando todo en la cancha, así fuera un bar con 8 personas o un Gran Rex reventado de gente.



El Stereo Tour 2025 recorrerá América y Europa. ¿Cuáles son los principales desafíos de llevar un homenaje tan significativo a un público tan diverso, y qué esperan que el público internacional experimente en estos shows?

- Transmitir la exigencia y no dejar nada librado al azar, exigir siempre que todos los elementos de un concierto (sonido, luces, pantallas) sean de la mayor calidad posible. Hacer respetar todo eso técnico, nos permite dar un show a la altura de lo que esperan. Y por otro lado, aprender a adaptar el repertorio según la zona geográfica donde vamos. Lo lindo es que no hay un solo país donde Soda no sea admirado y reconocido. En cada noche te encontrás mucho público fan de todas sus canciones. Lograron romper las fronteras geopolíticas para ser locales en cada rincón del continente.