Sebastián Yatra se presentó en el Movistar Arena el pasado 15 de abril. (@nuria.ph)

Sebastián Yatra tocó en el Movistar Arena y se consolidó una vez más su estrecho vínculo con el público argentino. Uno de los momentos que más llamó la atención y despertó la ovación inmediata del público fue cuando el cantante decidió rendir un homenaje a las costumbres locales en pleno escenario.

En una noche marcada por la complicidad, el artista colombiano realizó un recorrido exhaustivo por los grandes éxitos de su trayectoria, logrando que el estadio vibrara desde los primeros acordes. Pero el auge ocurrió cuando Yatra armó un set improvisado para prepararse un clásico fernet con cola, la bebida que -aunque tiene su cuna simbólica en Córdoba- se consolidó como un emblema cultural en cada rincón de Argentina.

Con una sonrisa y gestos de complicidad, el colombiano se tomó el tiempo de realizar la mezcla siguiendo el ritual tradicional, demostrando su familiaridad con el gusto nacional. Por supuesto que la gente explotó de euforia al ver que su ídolo se amalgamaba con una de las tradiciones de su país.

En relación al show, los fanáticos fueron testigos de un despliegue escénico que reafirmó el lugar de privilegio que el cantante ocupa en la escena del pop latino actual. Además, invitados como Alonso Mazza Yatra y Silvestre Dangond hicieron que la gente estallara en gritos.

Sebastián Yatra y Alonso. (@nuria.ph)

Con sus temas más rítmicos y urbanos, Yatra transformó el recinto en una verdadera fiesta, donde las coreografías y la energía desbordante marcaron el pulso de la primera parte del show. La puesta en escena, cargada de luces y dinamismo, acompañó perfectamente la entrega de un artista que se mostró visiblemente entusiasmado por regresar a Buenos Aires.

Sebastián Yatra y Silvestre Dangond. (@nuria.ph)

Sin embargo, el punto más alto de la velada llegó con los segmentos más íntimos y tranquilos. Fue allí donde la voz del cantante se lució en todo su esplendor, interpretando esas baladas románticas que se han convertido en su marca registrada. En un clima de profunda conexión, el público acompañó cada verso cantando a los gritos, creando una atmósfera de cercanía que transformó el inmenso estadio en un espacio de total vulnerabilidad y sentimiento.

Laura Pausini deslumbró al Movistar Arena

La artista italiana Laura Pausini protagonizó una velada de gran impacto emocional este domingo 12 de abril en el Movistar Arena. Ante un estadio con localidades agotadas, la cantante dio a conocer su producción discográfica más reciente, Yo Canto 2, un proyecto centrado en reinterpretar piezas fundamentales del cancionero hispanoparlante.

La jornada se destacó por una atmósfera de cercanía con la cultura local, potenciada por invitados especiales y una selección de temas que apelaron a la memoria colectiva del público argentino. Uno de los puntos más altos de la noche fue la interpretación de Gracias a la vida, la obra maestra de Violeta Parra que en estas latitudes se encuentra estrechamente vinculada a la figura de Mercedes Sosa.

Con una puesta austera y respetuosa, Pausini invitó a los asistentes a unirse en un coro masivo para entonar este himno, logrando un momento de comunión que subrayó su admiración por el folklore latinoamericano. La propuesta escénica se completó con la presencia de Fito Páez, quien subió al escenario para compartir un dúo que consolidó el cruce de estilos y nacionalidades.