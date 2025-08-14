Sandro vuelve al cine: las películas del Gitano restauradas en HD

En el 80° aniversario de su nacimiento, Sandro regresa a la pantalla grande con un ciclo que revive sus películas en alta definición, uniendo música, cine y rock nacional.

La figura inmortal de Sandro, ícono del rock nacional y la música romántica, vuelve a brillar en la gran pantalla. En el marco de su 80° aniversario, Sony Music, junto a 3C Films y Spitz Producciones, lanza “Jueves de Estreno”, un ciclo que rescata en alta definición las películas que marcaron a generaciones. Desde Quiero llenarme de ti hasta Subí que te llevo, el público podrá reencontrarse con el magnetismo del Gitano.

Un viaje cinematográfico por la carrera de Sandro

Entre mayo de 1969 y agosto de 1980, Sandro protagonizó once películas que trascendieron el entretenimiento para convertirse en parte de la memoria colectiva argentina. Historias de amor, aventura y música que consolidaron su identidad como “Sandro de América”.

La restauración incluye 46 videoclips extraídos de títulos emblemáticos como Quiero llenarme de ti, Gitano, Muchacho, Siempre te amaré, Embrujo de amor, Destino de un capricho, El deseo de vivir, Operación Rosa Rosa, Tú me enloqueces y Subí que te llevo.

Anécdotas y momentos inolvidables

Su biógrafa, Graciela Guiñazú, recordó historias únicas de cada rodaje. En La vida continúa, el fervor en el cine Sarmiento llevó a que fans intentaran tocarlo o quedarse con un mechón de su cabello. En Gitano, rodada en Necochea y Liniers, Sandro demostró su destreza como jinete, aprendida en su infancia en Pergamino.

El rodaje de Muchacho se detuvo para su histórico debut en el Madison Square Garden, mientras que El deseo de vivir fue la única prohibida para menores de 14 años. Tú me enloqueces, su ópera prima como director, se creyó perdida y fue recuperada en 2017, reestrenándose en 2020.

El público, siempre presente

En algunas ocasiones, la pasión de sus fans alteró el destino de sus historias. El final original de Embrujo de amor debió cambiarse para evitar que las seguidoras alertaran sobre la muerte del protagonista en la trama.

Un ciclo para revivir su magnetismo

“Jueves de Estreno” inició con Como Romeo y Julieta, Me amas y me dejas, El hombre que perdió sus ilusiones y Porque yo te amo, canciones que tienden un puente entre el pasado y el presente, manteniendo vivo el encanto de Sandro en el cine y la música.

Los estrenos están disponibles cada jueves hasta el 10 de octubre en el canal oficial de YouTube Sandro Sitio Oficial.

Legado eterno en el cine y el rock nacional

La restauración de estas películas no solo celebra el talento de Sandro como actor y cantante, sino que también preserva un capítulo fundamental de la cultura popular argentina. Su mezcla única de música, cine y rock nacional sigue conquistando corazones a décadas de su estreno original.