Rondamon vuelve a brillar con “Flores de invierno”, un reggae que abraza y renueva

Rondamon vuelve a florecer. La banda marplatense presenta “Flores de invierno”, el tercer adelanto de su próximo disco, producido por Diego Blanco, histórico tecladista de Los Pericos, y confirma que, después de más de 20 años de trayectoria, su pulso creativo sigue intacto.

La canción funciona como una declaración de principios: incluso en los momentos más fríos y difíciles, la música, y en especial el reggae, aparece como refugio, abrigo y motor de esperanza. Con una letra luminosa y directa, “Flores de invierno” celebra el poder sanador de una buena canción, el reencuentro esperado y la capacidad de resistir hasta volver a brillar. “Cuando golpea una buena canción / no va para otra parte, va directo al corazón”, canta Domingo Tambourindeguy, sintetizando el espíritu del tema.

Musicalmente, el single se apoya en una base reggae clásica, cálida y orgánica, potenciada por una producción cuidada que realza los vientos, los teclados y el groove característico de Rondamon. La participación de músicos invitados, Ramon Medina y Pablo Clavijo en saxos, Roberto Pizzola en trompeta, suma textura y profundidad a una canción que invita tanto a la escucha atenta como al disfrute colectivo.

El gran 2025 de Rondamon

Como parte de este lanzamiento y cierre de año, la banda se presentó el pasado 12 de diciembre en Club Lucille, con localidades agotadas, acompañados por La Gran Máquina como banda invitada. El show confirmó el fuerte vínculo de Rondamon con su público y anticipó el clima festivo y emotivo que promete su próximo trabajo discográfico.

Formados en Mar del Plata en 2002, Rondamon se consolidó como una de las bandas más activas y representativas del reggae argentino. Con cuatro discos editados, nominaciones a los Premios Gardel y colaboraciones con artistas como Guillermo Bonetto, Quique Neira, Julieta Rada, Juanse, Ricardo Tapia, Lucky Salvadori y Manu Martínez, el grupo supo evolucionar sin perder identidad, explorando nuevos sonidos y fusiones a lo largo de los años.

Integrada por Domingo Tambourindeguy (guitarra y voz), Milton Fallacara (teclados), Gonzalo Losada (guitarras y coros), Diego Wlasic (bajo) y Marcos Daquino (batería), Rondamon reafirma con “Flores de invierno” que su música sigue siendo un espacio de resistencia, color y encuentro. Un adelanto que no solo anticipa un nuevo disco, sino también la certeza de que, aun en los días más cortos, siempre puede volver a salir el sol.