Raúl Lavié dio la noticia del año a sus 87 años y hay conmoción en el tango: "Fue una noche"

El anuncio de Raúl Lavié que causó furor en el tango.

Raúl Lavié es una de las voces históricas del tango en Argentina y arrancó el 2025 con una intensa vorágine de actividades con la música. En este contexto, el cantante de 87 años arrojó la noticia del año a través de sus redes sociales y desató una ola de reacciones en el ambiente de la cultura.

Sin dudas que la música popular argentina tiene a un sinfín de referentes en sus respectivos estilos. En el tango, Raúl Lavié es uno de los cantantes que marcó un precedente y sigue vigente en la música a sus 87 años con distintas presentaciones en vivo que reúnen una buena convocatoria de público.

Raúl Lavié sigue vigente a sus 87 años y tiene funciones en vivo confirmadas.

Luego de realizar un show en Campana, volvió a la Ciudad de Buenos Aires y siguió con sus compromisos artísticos en el bar cultural Café La Humedad. "El tango se vive, se siente... y en Café La Humedad lo compartimos con ustedes de la mejor manera. El pasado jueves 6 de febrero fue una noche llena de emociones, con cada letra y cada acorde. Gracias a todos los que estuvieron ahí, por el cariño y por hacer de cada show un encuentro único", celebró.

En este sentido, confirmó una noticia que alegró a todos los fanáticos: volverá a presentarse en este lugar y será un artista habitúe para aquellas personas que deseen verlo seguido en vivo. "Si te lo perdiste, o si querés revivirlo, te tengo una gran noticia: el jueves 27 de marzo volvemos. No dejes que te lo cuenten esta vez, vení a sentirlo en primera fila. Nos vemos en la música ¡Los espero!", anunció Lavié.

Asombro en el tango por el inesperado vínculo entre Carlos Gardel y Julio Iglesias: “Rechiflado”

El histórico cantor Carlos Gardel llegó a lo más alto de la fama mundial por su voz, pero también gracias a las destacadas y profundas letras de tango que compusieron referentes del género a principios del siglo XX. Esos temas con los que brilló el Zorzal Criollo quedaron inmortalizados tras su muerte y uno de ellos fue interpretado por numerosos cantantes. Se trata de “Mano a mano”, escrito por Celedonio Flores en 1920 y que llegó a ser parte del repertorio de Julio Iglesias.

“Mano a mano” es una canción que refleja el tango en sí mismo, porque habla de la tristeza del compadrito que añora el amor de una mujer a la que no supo valorar en su momento y que, en el fondo, le reprocha haberse ido detrás de un hombre con dinero. El poeta fue contemporáneo de Carlos Gardel y en 1920, el diario “Última hora” publicó un escrito titulado “Por la pinta”, que habría llamado la atención del Zorzal Criollo. Fue así que lo musicalizó junto a José Razzano.

Este primer tema se llamó “Margot”, donde habla de una mujer ambiciosa que no fue seducida por un bacán, sino que eligió su propio estilo de vida: “Vos rodaste por tu culpa, y no fuiste, inocentemente. Berretines de bacana que tenías en la mente.” Y la protagonista de “Mano a mano” es una especie de “Margot” que elige una vida poco honorable a cambio del buen pasar, una decisión reprobable hace más de un siglo: "Rechifla'o en mi tristeza, te evoco y veo que has sido