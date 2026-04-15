Quién es la cantante Argentina elegida por Roxette para abrir su show en Buenos Aires.

La historia vuelve a repetirse, pero con una nueva protagonista: más de tres décadas después de que Fabiana Cantilo fuera telonera de Roxette en su paso por Argentina, ahora otra artista local toma la posta. Esta vez, la elegida es Delfina Campos, una de las voces emergentes más sólidas del indie pop nacional, que será la encargada de abrir el esperado show del grupo sueco en Buenos Aires.

El regreso de Roxette forma parte de la gira internacional “Roxette in Concert 2025-2026”, un tour que celebra el legado del dúo tras la muerte de Marie Fredriksson y que hoy continúa liderado por Per Gessle junto a la cantante Lena Philipsson. En ese marco, la banda hará escala el 16 de abril en el Movistar Arena, dentro de una serie de fechas sudamericanas que también incluye Brasil, Uruguay y Chile.

Roxette se presentará en el Movistar Arena este 16 de abril con entradas agotadas.

Delfina Campos, la elegida de Roxette

Para ese show, la apuesta local recae en Delfina Campos, una artista que viene construyendo su camino con paso firme. Cantante, compositora y productora, su proyecto se mueve entre el art pop y el indie con una impronta cinematográfica y letras introspectivas que la posicionaron como una figura destacada de la nueva escena argentina.

Su nombre empezó a resonar con fuerza en 2018, cuando interpretó “A punto”, canción central de la serie 100 días para enamorarse, lo que le valió una nominación a los Premios Martín Fierro y la puso definitivamente en el radar del público masivo. Desde entonces, su carrera no dejó de crecer: pasó por festivales como Lollapalooza y Primavera Sound Buenos Aires, giró por Latinoamérica y Europa y fue elegida como opening act de artistas internacionales como Wilco, Mitski y Jonas Brothers.

Con discos, EPs y una identidad sonora cada vez más consolidada, marcada por una voz grave y envolvente, Campos llega a este nuevo hito en un momento clave tras la salida de su segundo álbum Películas Perdidas y en plena expansión internacional.