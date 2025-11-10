Roxette vuelve a la Argentina en 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Roxette vuelve a los escenarios.

Casi una década después de sus últimos conciertos, Roxette vuelve a los escenarios en una nueva y celebrada etapa. Con Per Gessle, el compositor detrás de los grandes himnos que marcaron generaciones, y la incorporación de Lena Philipsson, una de las voces más queridas de Suecia, la banda emprende una gira mundial que está agotando localidades en cada ciudad donde se presenta. Argentina será parte de esta esperada celebración.

Roxette es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Han vendido 90 millones de discos​ y sencillos. Cuatro de sus sencillos llegaron al número 1 en el Billboard de Estados Unidos: The Look, Listen to your heart, It must have been love y Joyride. Fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. Su trayectoria se extiende por tres décadas, tiempo en el cual han ganado diversos premios de la música tales como el World Music Award, premios MTV, los BMI de Inglaterra y varios Grammys suecos.

Cuándo toca Roxette en Argentina 2026

Roxette se presenta el 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Desde cuándo se podrá comprar las entradas para Roxette y por dónde

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 13 de noviembre a las 13:00 horas, y podrán ser adquiridos con todos los medios de pago.

Se podrán comprar exclusivamente a través de la página oficial de Movistar Arena.

La tradicional dupla de Roxette con Marie Fredriksson.

Cómo es el presente de Roxette

El tour, que comenzó en Sudáfrica y Australia con una seguidilla de funciones sold-out, es un vibrante repaso por los hits que definieron una era: “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “Spending My Time” y la eterna “It Must Have Been Love”, que ya supera los 900 millones de streams en Spotify. Cada presentación es un viaje emocional y festivo que une a distintas generaciones bajo el mismo coro de canciones inolvidables.

Después de lo que se creía su despedida definitiva en 2016 y tras la pérdida irreparable de Marie Fredriksson, Per Gessle encontró una forma de honrar el legado de Roxette manteniendo viva su esencia. Con una nueva voz al frente, el proyecto recupera la alegría, la potencia y la conexión que siempre caracterizaron a la banda. Este regreso marca un nuevo capítulo para uno de los nombres más grandes del pop mundial —un reencuentro imperdible con la historia y la emoción de su música en vivo.