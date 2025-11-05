Megadeth llega a la Argentina en 2026: todo lo que se sabe del posible recital en el país

Megadeth se presenta en Argentina 2026.

Megadeth anunció su regreso a la Argentina en 2026 con una presentación que promete ser muy especial. Se trata nada más ni nada menos que de la gira despedida de la mítica banda, que tendrá su reencuentro con un público que siempre fue muy especial para ellos. Una relación que atravesó todo el mundo y reconocida por la pasión de su público, que inventó en Buenos Aires el famoso canto del riff de Symphony of Destruction, bajo un "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth".

Para Dave Mustaine, líder de la banda, los últimos años no fueron fáciles. En 2019 contó que fue diagnosticado de un cáncer de garganta y se tomó varios meses para poder recuperarse de la enfermedad. Tras esto, pudo reponerse y volver a girar con el grupo, con el que visitó por última vez el país en 2024. Esta gira viene acompañada e impulsada por el próximo álbum de Megadeth, que lleva el nombre homónimo y se lanzará el 23 de enero de 2026.

Cuándo se presenta Megadeth en Argentina 2026 y en dónde toca

El show de Megadeth será el próximo 30 de abril de 2026 .

. El recinto que recibirá a la banda será Tecnópolis.

Aún no se conoció cuándo salen a la venta las entradas.

Lanzamiento del nuevo álbum de Megadeth

El 23 de enero del año que viene la banda liderada por Dave Mustaine publicará su nuevo disco, que lleva el mismo nombre que el grupo. En ese marco, el octubre lanzó Tipping Point, primer sencillo de este último trabajo. Entre los temas de este disco estará Ride the Lightning, un himno del trash metal lanzado en la década del 80 por Metallica y en donde Mustaine tuvo mucho que ver en la composición, cuando formaba parte de esa agrupación.

El inoxidable Dave Mustaine.

El mensaje de Dave Mustaine para anunciar la gira despedida

"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós", declaró Dave Mustaine meses atrás al referirse a su despedida de los escenarios.

Y dirigiéndose de forma directa a los fans de Megadeth, les pidió: "No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo".