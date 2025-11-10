Qué fue de la vida de Xuxa, la famosa cantante brasileña que triunfó en los '80 y '90

Xuxa supo ser un gran ícono latinoamericano.

Xuxa es sin duda alguna un ícono para la vida de todas las personas que crecieron de pequeñas viendo sus programas. La artista brasileña supo atravesar fronteras y llegó a todo el mundo con su música, sus coreografías y su indiscutible carisma. Lo que la ha llevado al estrellato y ser reconocida durante muchísimos años como un ícono popular y una referente de la cultura infantil, siendo inspiración de grandes presentadoras argentinas como Panam.

Comenzó su carrera como actriz y modelo a la edad de 14 años y luego, en 1986, realizó el programa Xou da Xuxa en TV Globo, conquistando a grandes y chicos, mientras que Argentina se eternizó con su programa en la década de los '90 y se convirtió en una de las principales figuras del espectáculo. Además, produjo discos basados en sus programas de televisión y logrando vender millones de copias y llegó a ganar el premio Grammy latino al mejor disco del año.

Qué es de la vida de Xuxa

En cuanto a su presente, a sus 62 años Xuxa se dedica a realizar grandes acciones benéficas, a través de su Fundación Xuxa Meneghel. Las campañas que lidera y apoya no solo representan un trabajo altruista, sino una causa profundamente personal hacia la protección de los niños. Además, es madre de una joven llamada Sasha que tiene 27 años y triunfa en su país como modelo e influencer. En sus redes sociales, suele mostrar sus trabajos en la pasarela, sus viajes por el mundo, su vida con su esposo, además de tiernas fotos con su famosa mamá.

Xuxa en la actualidad con 62 años.

Por su parte, trabaja en Uma Fada Veio me Visitar, una película para este segmento infantil pero además está trabajando en más proyectos. Uno de ellos es Caravana das Drags, un reality show brasileño producido por Prime Video donde la artista es presentadora y, acompañada de Ikaro Kadoshi, recorren su país en un para conocer a distintas drag queens, mientras que también se desempeña como empresaria, al ser en la actualidad socia de XBloom, un marca de comida rápida vegana que se encuentra en expansión en Brasil y la cual promueve a través de sus redes sociales. Anteriormente se llamaba solo Bloom, pero con la integración de Xuxa al equipo, cambió su nombre.

Xuxa y su hija Sasha, modelo e influencer.

Lo último de Xuxa

El 27 de marzo de 2025, dia de su cumpleaños, lanzó en todas plataformas digitales su nuevo álbum Xuxa Só Para Baixinhos 14 - Cores. Es la primera vez que no lanza oficialmente un album en formato físico como en las ediciones anteriores. Ya alcanzó 1 millón de reproducciones en YouTube en su canal oficial. Mientras amaga con despedirse, pero sigue con el trabajo para niños, desde 2013 mantiene una relación con el actor y cantante Junno Andrade. En el pasado se le han conocido reconocidas parejas como Ayrton Senna y Pelé, dos ídolos mundiales del automovilismo y el fútbol respectivamente.