Qué fue de la vida de "Lolo", el guitarrista de Miranda!

Lolo de Miranda!.

"Lolo" Fuentes fue una figura central de los primeros años de la banda "Miranda!". Un guitarrista con un estilo particular que le supo dar su impronta al grupo y que saltó a la fama por la canción Don, por ser nombrado en el estribillo como "es la guitarra de Lolo". Su lugar quedó en el recuerdo de este tema y en los primeros trabajos de la agrupación en la década del 2000 junto a Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Nacido en la ciudad de Madrid, en España, se mudó con su madre a los cinco años de edad. Se instalaron en Villa Devoto, con las influencias de bandas como Queen y Kiss. Ya de adolescente formó parte de Flores Negras, su primera banda. Y finalmente conoció a Ale Sergi, con quien logró conformar junto a Gattas la banda y formar parte de la misma entre 2002 y 2014.

Qué es de la vida de "Lolo" de Miranda!

Lejos de la compañía de Ale Sergi y Juliana Gattas, el artista continuó creando música, esta vez junto a Facu Suárez y Sebastián Panela. Su nuevo proyecto combina elementos del jazz del siglo XX con el pop, y dio lugar a una fiesta llamada "Lolo Partuza". Además, el músico está explorando nuevos sonidos, como el rap, y se ha convertido en profesor de música, siguiendo los pasos de su mentora, Lucía Maranca.

Lolo junto a Ale Sergi y Juliana Gattas.

Los trabajos de "Lolo" de Miranda!

A principios de 2017, Lolo dio a conocer Luna en Capricornio, un tema que va del funk al electro-soul y el primer adelanto de su carrera en solitario.​ El segundo sencillo, Ultracomunicación, es un dueto con la actriz Brenda Asnicar y fue lanzado junto a un videoclip​. El álbum se tituló Lolo y fue presentado en La Tangente, en el barrio de Palermo, y entre los invitados al evento estuvieron los músicos Joaquín Levinton, Dani Umpi y Bruno de Vicenti, su excompañero de Miranda!.

Lolo continúa con su música.

En 2019 fue parte de Esta es para hacerte feliz: Tributo a Jorge González, un disco realizado en homenaje al reconocido músico chileno y donde participan nombres como Gustavo Santaolalla, Rubén Albarrán y Mauricio Durán. A Lolo se le encargó reversionar Estrechez de corazón. Actualmente su banda está conformada por Sebastán Reh en bajo y programaciones, Martín Gómez en teclado y Menech Marino en batería.

Álbumes de "Lolo" con Miranda!