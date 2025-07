Pop, R&B e introspección: así suena “Necesario”, lo nuevo de Félix Vestre

Félix Vestre presenta “Necesario”, su nuevo single.

Félix Vestre, el multifacético músico, productor y compositor argentino, estrenó su nuevo single Necesario. Con un sonido que fusiona pop electrónico, R&B minimalista e indie alternativo, la canción profundiza en la tensión entre el deseo y la distancia emocional, desplegando texturas sonoras sutiles y voces cargadas de emoción.

Acompañado de un videoclip cinematográfico con historias paralelas y personajes ensimismados, Necesario reafirma la sensibilidad estética de Vestre, quien se posiciona como uno de los artistas más prometedores de la escena contemporánea.

Este lanzamiento también marca su incorporación a The Wave Music Group, el sello liderado por el productor Caleb Calloway y el ejecutivo Angelo Torres. Con más de 4 millones de reproducciones en Spotify gracias a sus EPs Italo Mixtape y Vol. 2, y tras el éxito de Calambur, Vestre da un paso decisivo hacia la internacionalización de su carrera. Esta alianza con The Wave Music Group promete amplificar su propuesta artística y llevar su música a nuevos públicos globales.

Félix Vestre: nuevas fusiones, colaboraciones y un futuro cargado de expansión artística

Félix Vestre transita uno de los momentos más potentes de su carrera. Tras el lanzamiento de Necesario y su reciente incorporación a The Wave Music Group, el músico argentino anticipa una etapa de intensa experimentación sonora y apertura a nuevos universos artísticos. En diálogo con El Destape, el músico reveló que está trabajando en diversas colaboraciones, muchas de ellas alejadas de su estilo habitual: “Me re gustaría trabajar con alguien que no tenga nada que ver con mi estilo, mezclarlo y traerlo a mi mundo”, explicó.

Aunque aún no hay nombres confirmados, Vestre se encuentra activo en sesiones junto a artistas de trap y otros géneros urbanos. Esta búsqueda de fusión es coherente con su espíritu inquieto, que lo llevó desde el rock y Jimi Hendrix en su adolescencia, hasta la electrónica alternativa y el pop indie de su presente. “Me llaman más la atención los artistas que se autoproducen. Siento que ahora está de vuelta eso, de que el artista sea quien haga todo”, confesó.

Con apenas 27 años, Félix tomó la decisión de dedicarse por completo a la música en 2022, luego de dejar un trabajo estable. Desde entonces, su crecimiento fue vertiginoso. En este nuevo capítulo, no solo promete más lanzamientos, sino también un enfoque multidisciplinario en el que el sonido, la estética y la narrativa audiovisual se potencian mutuamente.