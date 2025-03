"En la Bruma": Felix Vestre explora la incertidumbre emocional con su nuevo sencillo.

Felix Vestre, compositor y multiinstrumentista, se presenta con su nuevo sencillo En la Bruma, una propuesta fresca que fusiona la música electrónica con tintes de pop alternativo y UK garage. Este tema, que marca un hito en su carrera, invita a explorar las complejidades emocionales de las relaciones humanas, específicamente aquellas que nacen con una atracción intensa pero efímera. Con una atmósfera envolvente y un sonido moderno, En la Bruma ofrece una reflexión sobre cómo, al igual que la niebla, las relaciones pueden ser a la vez confusas y fascinantes.

El sencillo se sumerge en la idea de la atracción inicial, esa chispa que no requiere explicaciones pero que, inevitablemente, se enfrenta a la incertidumbre de lo desconocido. Para Vestre, la bruma no solo alude a un obstáculo visual, sino también a esa lucha interna por encontrar respuestas en medio de lo incierto. Este lanzamiento no solo resalta su talento como creador, sino que también posiciona a Felix Vestre como una de las voces emergentes más emocionantes dentro de la música alternativa contemporánea.

¿Cómo surge En la Bruma y por qué pasó tanto tiempo entre el lanzamiento de tu primer disco y este nuevo single?

- Yo empecé lanzando música de un montón de estilos diferentes en 2022, pero en 2023 saqué Perdiéndome en el Mood y estuve dándole mucha bola a lo que es TikTok, y se me fue medio viral este tema. Llegué a este sello con el que estoy ahora, que es The Wave Music Group. Y bueno, con todas estas negociaciones y cosas, pasó un año.

Entonces, ¿te estuviste guardando de alguna manera para salir con todo el impulso?

- Sí, fue como un año full de crear, y ahora, con el apoyo de ellos, con todo más armado, este año vamos a salir con todo.

¿Y En la Bruma va a formar parte de algún lanzamiento más amplio o es simplemente un single?

- Por ahora no. No lo estoy pensando como parte de un disco, estoy sacando simplemente temas. Me da muchas ganas de hacer un disco porque siento que todos estos temas se reconectan entre sí, tienen una misma vibra, pero por ahora la idea es seguir sacando singles, ver qué onda, y después, capaz sí, hacer algo más grande.

¿Tenés planeadas algunas colaboraciones para lo que estás emprendiendo ahora?

- Sí, estoy trabajando con varios artistas. Todavía nada cerrado, pero me estoy juntando a colaborar ahora mismo. Me re gustaría también trabajar con alguien que no tenga nada que ver con mi estilo, mezclarlo y traerlo a mi mundo. Estoy colaborando con algunos artistas que vienen más del mundo del trap y otras cosas, y está buenísimo.

¿Cómo fue que empezaste a involucrarte en la música?

- Nadie en mi familia está en el palo artístico, soy el primero. Tengo 27 años y empecé en la música más o menos a los dos años, era un bebé y ya pedía una batería porque mis tíos trabajaban en una galería en la costa donde siempre tocaban bandas todas las noches, y eso me llamaba mucho la atención. Creo que de ahí viene un poco, pero de manera seria empecé a meterme en 2022, cuando dejé el trabajo en el que estaba y me involucré de lleno en la música.

¿Y tus influencias musicales?

- Escucho de todo. Cuando era chico me gustaba mucho el rock, tocaba la guitarra y era fan de Jimi Hendrix. Ahora, me llaman más la atención los artistas que se autoproducen. Siento que ahora está de vuelta eso, de que el artista sea quien haga todo.

Contame sobre tu experiencia en el Complejo C, cuando le abriste el show a Álvaro Díaz.

- Estuvo buenísimo. Yo conocía a Caleb Calloway, un productor de Puerto Rico que trabajó con Álvaro en su disco nuevo, Sayonara. Yo fui a grabar unos temas con Caleb, y justo coincidió con la presentación, así que me invitaron. No lo conocía a Álvaro, pero cuando nos cruzamos, él ya sabía quién era yo. Es un capo, y fue una gran experiencia.

¿Y para más adelante? ¿Tenés pensado hacer un show propio?

- Sí, quiero hacer algo propio. Hace tiempo que no hago algo solo, me estuve sumando a eventos y abriendo shows, pero sí, estoy pensando en hacer algo para presentar mi música.