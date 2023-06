Operaron a Fito Páez: cómo está la salud del músico de 60 años

Fito Páez fue intervenido quirúrgicamente y la noticia generó incertidumbre en el mundo de la música. Por qué fue operado el artista de 60 años y cómo está su salud.

Fito Páez transitó una situación complicada luego de una intervención quirúrgica inesperada. El músico de 60 años se operó en el Sanatorio Otamendi y se deslizó que hubo cierta urgencia en la hospitalización del creador de El amor después del amor. Qué dice su parte médico.

"La discográfica Sony envió un comunicado en el que contaba que Fito había sido internado para esta operación. No brindaron mucha más información, hay cierto hermetismo. Sí, se quedó algunas horas en observación en el sanatorio", indicó la periodista Jimena Grandinetti en el programa Arriba Argentinos por El Trece. En medio del revuelo que fue el lanzamiento de su serie, El amor después del amor (Netflix), y la gira que tiene por Europa, Fito Páez tuvo que ser operado.

Afortunadamente se trató de una cirugía programada y su problema de salud está vinculado con tiroides. Si bien no hubo muchos detalles sobre la operación, la intervención realizada en la mañana del viernes 9 de junio se desarrolló de manera exitosa, por lo que el artista rosarino solo deberá permanecer en reposo durante unos días para la recuperación y retomar sus compromisos artísticos.

"Lo próximo que se viene para Fito es una gira por Europa. Le toca irse para España con El amor después del amor", precisó la periodista de Arriba Argentinos. Páez viene de lanzar la remasterización del álbum más vendido en la historia del rock nacional, cuyas versiones fueron con artistas como Lali Espósito, Catriel, Nicki Nicole, entre otros.

Cecilia Roth opinó lo que muchos piensan sobre la serie de Fito Páez: "Muy"

El furor por El amor después del amor no se detiene. Luego del estreno de la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, que lleva el nombre de su histórico disco, el músico lanzó EADDA 9223, una reelectura de su inmortal álbum de 1992 con la colaboración de distintos diferentes artistas.

Y si bien la biopic del artista rosarino se estrenó hace más de un mes, aún sigue se mantiene entre los títulos más vistos de la plataforma. De acuerdo a los datos compartidos por Netflix, ocupa la octava posición en top ten de series más vistas en Argentina y hace 5 semanas forma parte del destacado listado.

Además de las visualizaciones, la producción sumó varias polémicas, pues algunos de los artistas que aparecen no quedaron muy conformes con sus personajes. Un claro ejemplo fueron las criticas que hizo Pipo Cipolatti o el enojo de Fabiana Cantilo con algunos medios por la lectura que hicieron sobre su historia de amor con Páez.

“Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira”, comenzó su descargo y aclaró: “Yo lo elegí a Fito”. “Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salía explicar: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.