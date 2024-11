Muy cerca: sorpresa en el folklore por las imágenes de La Sole junto a una famosa cantante española

Soledad Pastorutti se mostró junto a una famosa cantante en las redes.

Soledad Pastorutti es una de las artistas del folklore argentino más populares de las últimas décadas y con mayor proyección internacional de su generación. De esa manera, en un reciente posteo de redes la intérprete de hits como Tren del Cielo y A Donde Vayas se mostró junto a una famosa cantante española.

La artista viajó hace algunos días a Miami con motivo de la inminente ceremonia de los Latin Grammy en su 25° edición, ya que está nominada por su material discográfico más reciente, Raíz Nunca Me Fui, que lanzó junto a sus colegas Niña Pastori y Lila Downs. Ene se contexto, La Sole se encontró con varias colegas de otros países, con varias de las cuales se mostró en las redes.

La artista a la que Soledad se acercó en un reciente evento fue Rozalén, una cantante oriunda de España que vio en vivo a la arequitense cuando se presentó en su país. En una reciente historia de Instagram compartida por el emblema del folklore argentino, se puede ver a las dos artistas abrazadas, lo que demostró el cariño que se tienen como colegas. "Abrazo para España", escribió La Sole en su posteo.

El proyecto de La Sole, lejos de la música

El nuevo emprendimiento de La Sole se basa en la venta de remeras y musculosas con la tapa de su nuevo material discográfico estampada en el frente: se trata de una foto de ella con 15 años haciendo su icónico revoleo del poncho. "Con estas palabras recibieron a La Sole por primera vez en Cosquín, un viernes de enero de 1996, cuando con 15 años cantó por primera vez ante 10.000 personas que no la conocían. Hoy, casi 30 años después, Soledad celebra el camino recorrido con el disco “Que sea con suerte”, un viaje a través del tiempo donde retoma algunas de las canciones que han sido parte fundamental de su trayectoria. Y vos podés ser parte. ¿Te gustaría tener la remera oficial del disco?", reza el posteo de redes en cuestión.

Soledad Pastorutti y Rozalen

La Sole habló de su recorrido musical

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".