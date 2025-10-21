Milviernes presenta su primer disco “Las cosas y el tiempo” en el Cultural Morán

Milviernes presenta “Las cosas y el tiempo” en el Cultural Morán.

Después de dos años de trabajo, búsqueda y experimentación sonora, Milviernes celebra el lanzamiento de su primer álbum, Las cosas y el tiempo, con una nueva presentación en vivo el 30 de octubre en Cultural Morán (CABA), junto a Cusifai y Simón como bandas invitadas.

El disco, disponible en todas las plataformas digitales, está compuesto por 13 canciones y un bonus track, y representa el resultado de un proceso completamente autogestionado. Desde la composición hasta la mezcla y el mastering, todo fue realizado por la propia banda en su estudio del barrio de Villa Urquiza, Casa de Canciones Colores 439. Este método de trabajo les permitió, según cuentan, moverse con total libertad y dar forma a un sonido propio, sin condicionamientos externos.

En Las cosas y el tiempo, cada tema tiene una identidad particular, pero todos confluyen en un universo sonoro coherente y audaz, que muestra la madurez y la diversidad de influencias del grupo. Además, el álbum cuenta con la participación de artistas invitados como Sol Pereyra (trompeta en Un poco más que nada), Ale Schuster de Viva Elástico (voz en Intentos), Pela de Boom Boom Kid (bajo en La Electricidad) y Gon Aguerrido (narración en el bonus track Conurbano).

Los inicios de Milviernes

Milviernes nació en septiembre de 2021 en Buenos Aires, en el contexto posterior a la cuarentena. La banda está integrada por Max Ramírez, Felipe Pardo Khamis, Pablo Arcagni, Abril Longarela y Santiago Pérez. Antes de esta formación, Max, Felipe y Pablo habían compartido escenario en M.A.X, proyecto solista de Ramírez, con el que tocaron junto a Leo García y participaron en escenarios como La Tangente, Makena, Carnal y el Festival Tony Hawks, además de realizar dos giras por Uruguay y el interior del país.

Fieles a su espíritu independiente, los integrantes de Milviernes también se encargan de la dirección, guion y realización de sus propios videoclips, como el reciente lanzamiento de Chernobyl, disponible en YouTube. Luego del show en Morán, la banda continuará su gira con presentaciones el 9 de noviembre en Liverpool y el 21 de noviembre en Vuela el Pez, en el marco de la Fiesta Yugular.