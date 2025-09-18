Cacho Deicas y Marcos Camino están distanciados desde hace meses.

Marcos Camino de Los Palmeras habló de la salida de Cacho Deicas del grupo de cumbia y contó todo sobre las disputas personales que hubo en el medio. El músico se mostró angustiado por lo que ocurrió con quien fue su compañero durante cuarenta años.

El líder de la banda de hits como El Bombón Asesino y Qué Quiere La Chola aseguró que le gustaría tener una charla con Cacho, quien sufrió un problema de salud y desde entonces no pudo reincorporarse al grupo de cumbia. "Hay un desliz porque sus hijos empezaron a manejar la situación de él y eso hizo que todo se desbarrancara. Pero a mí me duele mucho porque es un amigo de muchos años y que teníamos para hacer muchísimas cosas más", comenzo su descargo Camino, sobre el conflicto con Deicas en Los Palmeras.

"Pero Dios está dispuesto a esto y uno tiene que aceptarlo de buen grado e ir buscando la salida. Nosotros seguimos trabajando porque detrás de nuestro grupo, detrás de cada músico hay una familia, detrás de cada asistente hay una familia. Tenemos 25 familias que trabajan en nuestra empresa, y hay que respetarlos", continuó el músico en diálogo con Pía Shaw en La Nación.

Al mismo tiempo, Marcos dejó en claro que lo apena mucho lo que ocurrió con Cacho y reveló su deseo: "Me gustaría tner ua charla con él para decirle que sigue siendo un amigo, que lo quiero, que le deseo lo mejor. Y bueno, si Dios quiso que tengamos que dividir los caminos, que lo haga siempre pensando de la mejor manera".

Cacho Deicas.

La palabra del Chaqueño Palavecino sobre la pelea de Cacho y Marcos de Los Palmeras

"En realidad yo no hablé con ninguno de los dos. Soy amigo, ya nos encontraremos. A veces no hay que meterse en todas estas cuestiones, son gente grande. No sé cuál será el problema. pero bueno, me hubiera gustado ver el final de ellos dos. Qué se yo... por ahí se pueden arreglar, volver, no sé", comentó el intérprete de hits del folklore como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa. Y cerró: "A veces puede haber un desgaste, les mando un abrazo a los dos y si se pueden juntar que lo hagan por el bien de ellos, de la gente. La gente los quiere escuchar, los quiere ver juntos".