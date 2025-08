El Chaqueño Palavecino paralizó a la música popular tras la pelea de Cacho y Marcos de Los Palmeras: "Gente grande"

El Chaqueño Palavecino se refirió a la salida polémica de Cacho Deicas de Los Palmeras.

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina y en las últimas horas, habló sobre uno de los temas del momento en la música popular: la pelea de Cacho Deicas y Marcos Camino que desembocó en la salida definitiva del cantante de 73 años de Los Palmeras. Es por eso que el creador de Amor Salvaje analizó el episodio y brindó su reflexión en un móvil televisivo.

En diálogo con el móvil de Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V por El Nueve, El Chaqueño Palavecino fue consultado por la polémica entre Cacho Deicas y Marcos Camino. El cantante de folklore grabó el tema Doble Vida con ellos y es amigo de los dos, por lo que dejó su reflexión acerca del tema.

"En realidad yo no hablé con ninguno de los dos. Soy amigo, ya nos encontraremos. A veces no hay que meterse en todas estas cuestiones, son gente grande", expresó en primera instancia. "No sé cuál será el problema. pero bueno, me hubiera gustado ver el final de ellos dos. Qué se yo... por ahí se pueden arreglar, volver, no sé", agregó.

Cabe recordar que El Chaqueño y Los Palmeras hicieron la canción Doble Vida en 2019. "A veces puede haber un desgaste, les mando un abrazo a los dos y si se pueden juntar que lo hagan por el bien de ellos, de la gente. La gente los quiere escuchar, los quiere ver juntos", concluyó el folklorista.

El mensaje de Cacho Deicas tras el ACV que sufrió en enero

"Amigos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que hasta el día de hoy siguen preocupándose y velando por mi salud ¡El cariño recibido es impagable! ¡Gracias por siempre estar ahí!", expresó el excantante de Los Palmeras. En ese posteo de redes, los seguidores del músico dejaron todo tipo de comentarios de aliento. "El aguante siempre está Te Esperamos Cachito", "La fortaleza viene del alma, y usted es invencible. Vamos Cacho" y "Gracias a usted... Que me enseñó a conocer lejos cumbia, a bailarla desde los 8 años", fueron algunas de las reacciones.