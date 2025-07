La música tropical, en shock por lo que se supo de la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: "Un montón de guita"

Qué se filtró de la polémica salida de Cacho Deicas.

Los Palmeras es sin dudas uno de los grupos históricos de la musica tropical que en estos últimos dias, se se convirtió en el centro de la escena del ambiente de la cumbia por la sorpresiva salida de Cacho Deicas. En este contexto, salió a la luz una serie de revelaciones inesperadas sobre este tema que causó todo tipo de reacciones.

Qué se supo sobre la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras

"Marcos quería que Cacho trabaje como siempre y Cacho no puede hacer esa cantidad de presentaciones. A mí lo que me cuentan desde el entorno de Cacho es que solo podía hacer dos shows mensuales y que ante ese panorama disuelven la participación de Deicas", indicó el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Pero eso no es todo. A mí me cuentan que hace meses no recibe dinero del grupo musical. Le deben un montón de guita a Cacho", sumó.

Desde hacía varios meses se venía hablando del tenso clima interno dentro del grupo oriundo de Santa Fe, destacando los desacuerdos entre el cantante y Marcos Camino como el principal motivo detrás de esta determinación. A pesar de que en su momento intentaron acercar posiciones, no lograron resolver las diferencias. "Desde marzo que no le consultaron nada sobre el grupo musical si bien él había dado el ok para que sigan tocando. Y desde hace unos meses le dejaron de pagar la parte que le correspondía. No le pagan la parte que le corresponde de la sociedad", concluyó el periodista.

El mensaje de Cacho Deicas en sus redes sociales

El mundo de la cumbia quedó conmocionado tras la confirmación de una noticia que sacudió a los fanáticos de Los Palmeras: la salida definitiva de Cacho Deicas, la voz histórica del popular grupo tropical. Luego del respaldo que recibió en redes sociales, el reconocido cantante volvió a expresarse públicamente a través de su cuenta de Instagram.

El posteo de Cacho Deicas en su cuenta oficial de Instagram.

"Nunca voy a dejar de agradecer el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre ¡Gracias, amigos!", manifestó el artista de 73 años. Toda esta polémica se originó en un clima tenso entre el Cacho y el grupo, más precisamente con Marcos Camino, situación que se hizo pública a comienzos de 2025, cuando el artista atravesó un ACV y debió permanecer en reposo por un tiempo prolongado, siguiendo las indicaciones médicas.