Cacho Deicas alimentó el dolor en la cumbia con un nuevo e inesperado comentario: "Nunca"

El reciente posteo de Cacho Deicas que causó todo tipo de reacciones en la cumbia.

Cacho Deicas es sin dudas uno de los símbolos de la música tropical argentina y en los últimos días, se dio a conocer la noticia menos pensada: la separación confirmada de Los Palmeras. El cantante de 73 años salió a hablar en ese momento, pero realizó otro posteo en sus redes sociales con un comentario que resonó en el ambiente de la cumbia.

El mundo de la cumbia está en shock por la reciente noticia confirmada sobre Los Palmeras: la salida definitiva de Cacho Deicas, la voz emblemática de la banda tropical. El experimentado artista volvió a brindar unas palabras después del apoyo que recibió en las redes sociales y utilizó su cuenta de Instagram.

El cantante estuvo durante 47 años en Los Palmeras.

"Nunca voy a dejar de agradecer el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre ¡Gracias, amigos!", expresó Cacho. Cabe recordar que todo el escándalo se dio en un contexto hostil entre él y la banda que salió a la luz a principios del 2025, cuando el cantante sufrió un ACV y tuvo que someterse a un reposo extendido, de acuerdo al criterio médico.

El posteo de Cacho Deicas en su cuenta oficial de Instagram.

"Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten", había dicho Marcos Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", respondieron los hijos de Cacho en lo que fue un tenso momento.

Qué dijo Cacho Deicas al anunciar su salida de Los Palmeras

"Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo", comenzó el cantante de 73 años en un video publicado en Instagram. "En el mes de mayo, con aval médico, me presenté a ensayar en los estudios de la productora para lo que sería mi regreso en el Movistar Arena. Solamente acudió Adrian Forni a dicha presentación", añadió.

"Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas. Evidentemente rechacé estos requerimientos, siendo a los días informado de manera formal por carta documento (ya que en estos 6 meses desde mi acv me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente) del pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso", continuó diciendo Cacho Deicas.

En el cierre del comunicado oficial, Cacho Deicas expresó: "Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden. Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto".