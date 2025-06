Cacho de Los Palmeras habló de su salud tras el ACV que sufrió: "Gracias"

Cacho de Los Palmeras habló sobre su salud en Instagram.

Los Palmeras fueron parte del evento organizado por Olga en el planetario ayer por al tarde y llevaron cumbia a una jornada multitudinaria en una jornada porteña soleada y fría. En ese contexto, muchos se preguntaorn por la ausencia de Cacho Deicas, icónico cantante de la banda, quien recientemente de explayó en sus redes cómo vive su recuperación tras sufrir un ACV.

El músico tuvo esa complicación de salud en enero de este año y, despues de varios meses de recuperación, aún no volvió a los escenarios con Los Palmeras. En el posteo de Instagram más reciente que hizo desde su cuenta oficial, Deicas escribió: "Amigos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que hasta el día de hoy siguen preocupándose y velando por mi salud".

"¡El cariño recibido es impagable! ¡Gracias por siempre estar ahí!", cerró el cantante de Los Palmeras, visiblemente conmovido por los mensajes que recibió en estos meses por parte de los fanáticos de la banda de cumbia santafesina que tiene hits como El Bombón Asesino y Lo Que Quiere La Chola. En ese posteo de redes, los seguidores del músico le dejaron comentarios de aliento al artista: "El aguante siempre está Te Esperamos Cachito", "La fortaleza viene del alma, y usted es invencible. Vamos Cacho" y "Gracias a usted... Que me enseñó a conocer lejos cumbia, a bailarla desde los 8 años" fueron algunos de ellos.

La palabra de Cacho Deicas sobre su salud

En mayo de este año, el cantante se pronunció sobre su avance en la recuperación y escribió en un posteo: "¡Buen fin de semana, amigos! Hoy tengo una mención distinguida para el Dr. Néstor Carrizo, Jefe de Terapia Intensiva del Grupo MIT, quien estuvo desde el primer momento a cargo de mi salud y hoy en día de mi recuperación. Agradecido eternamente por la dedicación, el compromiso y la preocupación durante todos estos meses tanto a él como al equipo médico".

Cacho de Los Palmeras.

