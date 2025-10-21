Manu Dal Santo vuelve con "Supéralo" y redefine el cuarteto argentino

La escena musical popular argentina tiene una nueva voz de peso: Manu Dal Santo, que irrumpe con una fuerza renovada y un mensaje de empoderamiento directo en su flamante sencillo, Supéralo. Este lanzamiento, que ya se encuentra disponible, es el primer adelanto de su próximo E.P de cuarteto, marcando el inicio de una nueva y prometedora etapa en su carrera, bajo el sello CLUB29.

Supéralo no es solo una canción, es un himno cargado de actitud que invita al público a dejar atrás esas relaciones dolorosas y a priorizar la fortaleza personal por encima de todo. Con una lírica intensa y contagiosa, Manu Dal Santo transmite autenticidad y resiliencia, logrando una conexión inmediata, cercana y femenina con quienes la escuchan. Es un llamado a soltar las ataduras emocionales y a renacer con más fuerza.

El single se destaca por su propuesta musical innovadora: un cuarteto moderno que combina la tradición del género con una frescura popera. Este audaz giro no solo consolida la huella artística de Manu en la música argentina, sino que también la proyecta hacia una etapa de mayor versatilidad. De hecho, el horizonte sonoro de su próximo E.P mira hacia nuevas colaboraciones internacionales en el ámbito de la cumbia y feats junto a referentes nacionales de la música tropical.

Detrás de esta obra, la artista está acompañada por un equipo de lujo. La composición cuenta con la experiencia y visión de El Vecino, reconocido por ser autor de grandes himnos del cuarteto. En la producción musical, el toque moderno y poderoso lo aporta Lucato, quien logra plasmar con precisión la esencia de Manu en el sonido.

Con este lanzamiento, Manu Dal Santo demuestra estar más que lista para trascender fronteras y conquistar nuevas audiencias, consolidándose como una de las voces más prometedoras y auténticas de la música popular argentina. El videoclip oficial de Supéralo se puede disfrutar en YouTube, y el single ya está disponible en plataformas digitales para acompañar a todos los que decidan empoderarse y, simplemente, superar.