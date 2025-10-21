Airbag anunció un cuarto River: la banda cierra el año con una fecha más para consolidar su éxito.

Airbag volvió a sorprender anunciando su clásico cierre de año, una cita que nunca falta en la agenda de los hermanos Sardelli y su público. Este 2025, el ritual alcanza su punto más alto en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre. Fieles a su tradición, los Sardelli coronarán el año con un show demoledor, cargado de rock, energía y emoción, en una noche que promete ser inolvidable.

Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año —y demostrando que el rock está más vivo que nunca—, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para dar vida a una nueva ceremonia que quedará marcada a fuego en su historia. Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess desde el día 24 de octubre a las 12hs con todos los medios de pago.

Las últimas citas reunieron a más de 200.000 personas impactadas con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena arrolladora colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, regresan con un capítulo más, otra noche destinada a seguir sorprendiendo y celebrando un año histórico. Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene.

Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.

En el medio de un año arrollador Airbag también cerrará el año a lo grande, en el marco de su gira “El Club de la Pelea I”, en CÓRDOBA y ROSARIO. El 28 de noviembre será el turno del Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre llegará el esperado show en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

Una a una, las fechas restantes de Airbag

26.10 – MADRID | LIVE LAS VENTAS

15.11 – CIUDAD DE MÉXICO | TEATRO METROPOLITAN

21.11 – AREQUIPA | JARDÍN DE LA CERVEZA

22.11 – LIMA | COSTA 21

28.11 – ROSARIO | HIPODRÓMO ROSARIO

29.11 – CÓRDOBA | PLAYÓN KEMPES

17.12 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE