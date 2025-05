Mafalda Cardenal llega a Buenos Aires: La revelación del pop Z presenta "Mis notas de voz".

Con una guitarra rosa, un corazón roto y una voz capaz de narrar lo cotidiano con una honestidad desarmante, Mafalda Cardenal se convirtió en la revelación Z del pop. La joven artista española, que a sus 23 años transformó un hobby en una carrera con proyección internacional, llega por primera vez a Argentina para presentar Mis Notas de Voz, su esperado álbum debut. La cita será el próximo 19 de mayo en el Teatro Nacional, donde los fans podrán vibrar con sus letras crudas, su presencia escénica magnética y ese pop confesional que ya conquistó millones de corazones alrededor del mundo.

Mafalda no canta historias imposibles: canta lo que le pasa. Y eso, quizás, es la clave de su conexión con el público. Desde que lanzó “Pa que me cantes en el coche” en 2022, la cantante no ha parado de crecer. Temas como “Tu fan” o “A ella la llevas a París” lograron posicionarla como una de las voces más auténticas y escuchadas de su generación. Tras su exitoso paso por México y España, donde colgó el cartel de sold out en varias ciudades, aterriza en Buenos Aires con el Mis Notas de Voz Tour, decidida a cerrar ciclos y abrir otros nuevos a través de la música.

-Tu música nace desde lo cotidiano y lo emocional, casi como un diario íntimo. ¿Qué fue lo más difícil y lo más liberador de ponerle letra y melodía a ese desamor tan real que contás en tus canciones?

La verdad que como siempre digo, mis canciones o la mayoría, parten de vivencias que he tenido. Quizás por eso no las veo difíciles desde ese punto de vista pues es lo que me ha ocurrido. Para mi más que liberador, ha sido super emocionante poder verlas terminadas para compartirlas con la gente. Tenía muchas notas de voz guardadas en mi teléfono y ha costado seleccionarlas. Al final ha tenido que ser un álbum de 18 canciones porque no podía dejar más canciones fuera jajaja.

-"Mis Notas de Voz" marca tu debut en Argentina. ¿Qué expectativas tenés de este primer encuentro con el público argentino y qué significa para vos traer este disco tan personal a otra parte del mundo?

Si te digo la verdad, sigo sin creérmelo. Ya el año pasado que visité México por primera vez, se lo decía a mis managers en el avión. Que quién era yo para ir a México. La verdad me sorprendió y maravilló toda la gente y fue una pasada. Ahora visitando el resto de América Latina, incluyendo Argentina es otro sueño más. Todavía no soy consciente de que vaya a poder conocer a la gente que me escribía o a los oyentes que están en Spotify y son de Argentina. Para mi es un privilegio poder seguir dando pasos en la música y tener la oportunidad de venir a Buenos Aires a presentar mi primer álbum.

-Venís de dejar una carrera en administración para dedicarte 100% a la música. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese salto y cómo sentís que esa decisión transformó tu vida?

Así es. Por suerte los primeros años en la música los pude compaginar con acabar mi carrera en la universidad y graduarme. Yo era una chica más en ese momento que soñaba con acabar la universidad y trabajar en una empresa o banco. Soy una privilegiada por haber podido dar este paso y dedicarme a la música, algo que para mí era impensable hace unos años.

-Con canciones como “Tu fan” llegando al Top 1 viral en más de 25 países, ¿cómo manejás el crecimiento tan rápido de tu carrera sin perder esa esencia de chica “normal y corriente” que canta lo que le pasa?

La verdad que nunca he sido consciente de ello. Al final, ves unos números, en el teléfono pero no eres consciente hasta que llegas por primera vez a un país y ves que hay gente que canta tus canciones. Ahí es cuando me doy cuenta de todo esto. Por lo demás sigo siendo la misma chica que estudiaba en la universidad y que su plan favorito es salir con sus amigas. Eso no lo cambio por nada.