Los Nocheros viajaron a otro país y se presentaron ante una multitud.

Los Nocheros compartieron en sus redes sociales un video desde otro país y hay sorpresa en el folklore argentino. Si bien muchos creen que los artistas de música de raíz solo tienen público en el país, este tipo de posteos demuestran que el género tiene llegada internacional.

Los intérpretes de canciones como Mamá, Mamá y Voy a Comerte el Corazón a Besos viajaron a Chile para presentarse en un estadio y compartieron un breve video del momento en que probaban sonido ante el recinto vacío. En la historia de Instagram que subieron se pudo ver a la gente que trabajaba para poner el escenario en condiciones para el show, debajo de un cielo nublado.

A pesar de que mostraron el backstage de la previa a su show, Los Nocheros no compartieron hasta el momento contenido del recital en sí, como suelen hacerlo después de cada presentación. De hecho, su último posteo en su perfil de Instagram es un video de un show que dieron en Tucumán, en cuyo pie de foto escribieron: "La mejor manera de compartir estos 39 años es junto a los abrazos y el cariño de la gente. Como anoche lo vivimos en Tucumán. Gracias por estos 39 años nocheros".

Los Nocheros hablaron sobre la muerte de un colega folklorista

"Tu música, tu canto, tu cariño y tu gracia seguirá siempre en nuestros corazones y en grandes momentos compartidos. Abrazamos a toda la familia en este momento. Con respeto y alegría te decimos hasta siempre querido amigo", pronunciaron los miembros de Los Nocheros, tras la muerte del folklorista Federico Córdoba. Sobre esta partida también habló El Chaqueño Palavecino: "Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre".

Los Nocheros.

Emoción en el folklore por lo que hizo Kike Teruel

Kike Teruel sorprendió a sus seguidores del folklore al revivir un clásico de Los Nocheros en su programa de streaming, esta vez acompañado por el cuarteto salteño Ahyre. Una guitarreada desató una ola de comentarios cargados de emoción y nostalgia en las redes sociales, cuando los fanáticos celebraron el encuentro musical.