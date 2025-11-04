Por siempre Tucu.

Los fanáticos del folklore de la Ciudad de Buenos Aires tienen una oportunidad única para conectare con la música autóctona del país: dos grupos históricos se presentarán en La Trastienda. Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu son las bandas que se juntarán para dar un show a puras zambas y chacareras en el mencionado recinto, el próximo 14 de noviembre.

El comunicado oficial del evento indica que "promete ser una noche de nostalgia, alegría y profunda conexión emocional". Juntos, los artistas compartirán el escenario para recorrer su trayectoria y repasar sus mayores éxitos, reafirmando el poder del folklore para unir y emocionar a todas las generaciones.

Algunas de las canciones que los ídolos del folklore cantarán en la noche del 14 de noviembre serán Luna cautiva, La Oma,Pescador y guitarrero, Merceditas, Zamba de Alberdi y Candombe para José. Los 4 de Córdoba se unieron en 1969 y, con 56 años de vigencia, mantienen intacta su esencia con la voz y el estilo característico de Víctor Hugo Godoy, Américo “Meco” Albornoz, Héctor “Choya” Pacheco y Lionel Pacheco.

Al mismo tiempo, Por Siempre Tucu está actualmente conformado por Roberto Pérez y Coco Martos, quienes continúan difundiendo para las nuevas generaciones el legado de Los Tucu Tucu, aquel grupo tucumano que dejó huella en escenarios nacionales e internacionales.

El Chaqueño Palavecino y Karina La Princesita compartirán escenario en un festival

A través de una historia en Instagram, El Chaqueño Palavecino adelantó su participación en un próximo espectáculo donde compartirá escenario con Karina La Princesita. Así, confirmó que formará parte de una propuesta que no se limita exclusivamente a figuras del folklore. El músico se presentará en la Fiesta Blend, que tendrá lugar el 14 de noviembre en Córdoba: "El Chaqueño Palavecino, Karina La Princesita, Magui Olave y el DJ Lautaro Martínez, todos juntos en la Fiesta Blend. Viernes 14, 22 horas, en el Club Quilmes de Villa Allende”, reza el comunicado.

Nueva canción de Los Nocheros: cuándo se estrena

Con más de treinta años de trayectoria, Los Nocheros siguen mostrando su vigencia dentro del folklore argentino. En sus redes volvieron a dejarlo en claro: continúan apostando por composiciones nuevas y propuestas adaptadas a la actualidad musical. “Llega La Razón para dedicársela al tóxico. ¡Vayan aprendiendo la letra! 6/11 en todas las plataformas”, compartió el grupo, anticipando que su próximo lanzamiento abordará una relación sentimental conflictiva.