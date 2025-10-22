Soledad Pastorutti contó cómo grabó su primer disco.

Soledad Pastorutti recordó su abrupto ascenso a la fama nacional cuando tenía solo 15 años, tras su presentación en el Festival de Folklore de Cosquín 1996. La artista llamó la atención con su descargo por una peculiaridad en la grabación de su primer disco, Poncho Al Viento.

"En un baño": El secreto de Soledad Pastorutti

La Sole pasó de tener la vida de una típica adolescente de pueblo que cantaba los fines de semana a ser un fenómeno nacional casi de un día para el otro. En ese sentido, la estructura de la santafesina como artista no estaba preparada para ese nivel de reconocimiento y, en consecuencia, vivió algunas situaciones extrañas como la locación de la grabación de su primer álbum.

"Al disco lo grabé literalmente en un baño, el micrófono estaba al lado del inodoro. Esto es verdad, con todas frazadas. Fue un disco que grabé en ocho horas, con mi hermana; me sacaron del escenario y me llevaron a grabar, yo no entendía lo que era un estudio", comentó Soledad Pastorutti sobre la grabación del material discográfico que logró récords de ventas a nivel nacional en aquella época. Al mismo tiempo, la artista enfatizó sobre la importancia de su padre en su carrera: "A mi viejo le debo mucho, fue el primero que creyó en mí, en nosotras".

Soledad Pastorutti habló del icónico momento en que le contó Brindis a Maradona

"Me parece re loco, se lo canté al Diego en este lugar. Esto es un foso y acá cantamos el tema. El Diego estaba de aquel lado, creo. Yo estaba acá, sentaditos los dos. Le había dado la segunda fila, para que esté tranquilo y la gente no paraba de saludarlo y digo ‘vení arriba del escenario’, estuvo todo el show arriba del escenario y estas cosas de la vida, casualidades, que le canté esta canción que no la conocía nadie en ese momento", comentó Soledad en alusión al momento vivido en la primera década del siglo XXI.

En la misma entrevista con Flow, Pastorutti habló sobre sus treinta años de carrera y contó: "Estamos festejando el camino a los 30 años que se va a empezar a cumplir en Cosquín del verano que viene ahora. Festejo mis 30 años desde que la gente me conoció masivamente en Cosquín, y creo que va a ser un Cosquín muy especial, va a ser un verano muy especial. Después se viene Lollapalooza, que es por primera vez un artista de folklore, va a hacer un Lollapalooza. Y después, bueno, va a haber muchas cosas más".