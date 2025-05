La Sole será jurado de La Voz Argentina una vez más.

Soledad Pastorutti será jurado una vez más del reality show La Voz Argentina, cuya nueva temporada se estrena este año en Telefe. En un reciente posteo de redes sociales hecho desde la cuenta oficial del programa, se revelaron datos sobre la artista que sorprendieron a muchos fanáticos del folklore.

Es sabido que la arequitense tiene casi tres décadas de carrera profesional a pesar de su corta edad: se convirtió en un ícono nacional con apenas 15 años, en 1996. A pesar de esto, hubo una cifra en relación a la cantidad de shows que realizó La Sole a lo largo de su camino artístico que llamó la atención de muchos.

"La Sole es coach de La Voz Argentina. Con 30 años de carrera, más de 2.500 shows y 2 Latin Grammy, la artista de Arequito vuelve para guiar a los nuevos talentos. Tricampeona del programa, su energía y experiencia prometen otra temporada inolvidable", escribieron en el poie de foto del posteo de La Voz Argentina, show que tendrá como jurado a Pastorutti, Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra. Los fans de la folklorista dejaron mensajes de admiración en los comentarios: "No es La Voz si no está el Team Soledad! Se viene el tetracampeonato!" y "Y si dejan de manijearme, y empieza de una vez el programa?" fueron algunos de ellos.

Soledad Pastorutti y unas tiernas palabras a sus fans tras su paso por el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

La triste despedida de La Sole a su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, qué injusta se me hace esta despedida… cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y cerró: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".