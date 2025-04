La Cintia: la DJ que lleva el Tech House argentino al mundo.

La Cintia logró consolidarse como una de las figuras más destacadas de la escena underground argentina en los últimos años, gracias a su talento inigualable como DJ y productora. En 2023, su nombre comenzó a resonar con fuerza en la escena electrónica, destacándose especialmente dentro del género Tech House. Además, con la creación de La Blue Party, su propia fiesta, logró cautivar a miles de seguidores en cada evento, consolidando su lugar como una de las referentes más influyentes del momento.

Uno de los hitos más esperados en la carrera de La Cintia se concretó el pasado 21 de marzo, cuando se presentó en el reconocido festival Lollapalooza Argentina, marcando su debut en el escenario con su set completo. Pero más allá de este gran logro, La Cintia recorrió importantes escenarios internacionales, llevando su música desde Chile hasta Miami, pasando por Barcelona y Madrid, y dejando su huella en festivales y clubes de renombre como Crobar Club, Club 69 y La Playa.

Acabás de presentarte por primera vez en Lollapalooza con tu set completo. ¿Qué significó para vos este momento y cómo lo viviste?

- Estuvo muy bueno, fue una emoción muy tremenda llegar con mi música a un festival, a un escenario tan grande. La verdad que me bailé todo y estuve muy contenta con la gente que me vino a ver, nos divertimos y pasamos un momento lindo, así que fue una experiencia inolvidable.

Lograste destacarte como una de las DJs referentes del Tech House en la escena underground argentina. ¿Qué creés que fue clave para establecerte como una figura tan importante en este género?

- Yo creo que fue la insistencia del trabajo, la constancia, no parar nunca y también no calmarme porque mi selección de tracks a veces son como muy manijas con bajadas muy grooveras, entonces es como que la gente se identificó con eso y cada vez que nos vemos es bajar toda la energía en baile y en disfrute.

Tu fiesta "La Blue Party" se convirtió en un evento icónico del Tech House en Argentina, con sold outs en Crobar y una gran repercusión. ¿Cómo surgió la idea de crear tu propia fiesta y qué fue lo más gratificante de llevarla por todo el país?

- La Blue nació por la manija de la gente que me iba a ver en vivo. Una vez cayeron todos con peluquitas y ahí me dio la idea de asociarlo con la noche y con la música, el azul con el tech house, y de ahí surgió la idea de crear La Blue donde todos nos pusiéramos una prenda de ese color. A mí me gusta mucho jugar con el cotillón, así que cada fiesta es una apuesta diferente. Lo más gratificante de hacerlo en el país es la gente que conocés, porque es lindo encontrar personas que les gusta la misma música que vos y coincidir así, y también un montón de profesionales que están trabajando con buena onda. Ahí aparece también el boca en boca y está bueno formar tu equipo, tu team en todos los lugares que vas porque es un contacto constante de visitarnos y formar una comunidad, manija, obvio.

A lo largo de tu carrera tuviste la oportunidad de llevar tu música a diferentes países como Chile, México, España y más. ¿Qué diferencias encontrás en la reacción del público argentino y el internacional durante tus presentaciones?

- El público argentino es muy conocido que es cariñoso, eufórico, arenga un montón, es manija, quiere más, pide otro tema, aplaude, silba, levanta las manos, se tiran pasos exóticos. En el resto de los países capaz no pasa lo mismo, pero porque no son tan eufóricos, lo viven de otra manera y también está bueno.