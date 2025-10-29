Juanes homenajeó al folklore argentino en Buenos Aires.

Juanes tocó en el Movistar Arena el pasado 28 de octubre y en medio de su show hizo un homenaje al folklore argentino. El colombiano invitó a su recital a Luciano Pereyra y juntos pusieron sus voces a una de las piezas más icónicas del repertorio autóctono nacional.

El argentino y el paisa cantaron Solo Le Pido a Dios, clásico del folklore publicado por León Gieco en 1978 y con una carga conceptual que interpela a la sociedad actual: habla de la indiferencia y la individualidad ante los desastres colectivos. "Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente", comenzó Juanes y el público explotó de euforia.

Además de interpretar ese clásico del folklore, Pereyra y Juanes cantaron juntos una de las baladas más recordadas del repertorio de los 2000 del colombiano: Para Tu Amor. Con una letra dedicada a su hija y una melodía que quedó impregnada en la memoria colectiva, todos los presentes corearon la canción junto a los cantantes en un momento de comunión único.

El recital de Juanes duró poco más de una hora y media en la que el rock alternativo con toques de vallenato y reggae puso a cantar y bailar a todos los presentes. Solo Le Pido a Dios no fue el único cover del músico en su show: también tocó Querida de Juan Gabriel, Persiana Americana de Soda Stereo, Twist And Shout de Los Beatles y La Bamba de Ritchie Valens.

La emoción de Luciano Pereyra tras sus shows en Buenos Aires

"Aún me dura la emoción de estas 3 increíbles noches que vivimos en el Movistar Arena. Qué bendición compartir la música con grandes amigos y con todos ustedes. Y qué felicidad saber que en noviembre nos volvemos a cantar!", escribió el músico en sus redes sociales. Por su parte, la gente le dejó mensajes como: "Qué lindo. Fue un placer compartir esas noches con vos", "Con mi amiga pasamos un domingo mágico e increíble. No me canso de verte en cada show quedamos re manija" y "No hay palabras para lo que siente en cada show, gracias por tanto".

Luciano Pereyra se emocionó al hablar de sus padres

"Mi mamá es una persona del interior al igual que mi papá, gente de Misiones, de Santo Pipó, de la selva, mi papá de Concordia, Entre Ríos, y por ahí me mandan ahora por WhatsApp un gif o dicen 'no, te vi en YouTube'", contó el músico en Cadena 3. Y sumó: "Digo... mi mamá no tenía luz en Santo Pipó ¿me entendés? Mi mamá... el escribir a mano... ¿Celular? Ni hablar. Y hoy yo hago videollamada y le cuesta un poco. Y a mi también me cuesta entender que a esta mujer que viene de la tierra misma, de la raíz, de repente está con un celular, hacemos una videollamada y estoy en la otra parte del mundo y ella en su casa".