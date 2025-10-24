Entradas Sofía Mora en el Konex 2025: precios y fecha de cuándo toca

Sofía Mora se presenta en el Konex.

Sofía Mora comenzó la cuenta regresiva para su show en Ciudad Cultural Konex, donde incluirá en su repertorio a sus canciones más queridas de su etapa anterior. El show será al aire libre con toda la magia que caracteriza sus presentaciones. Recientemente, Sofía Mora inauguró una etapa más madura y emocional con la presentación de su EP El mundo real, en contraposición a su anterior disco Mi Lado Cursi (Super Cursi), donde predominaban los corazones y el enamoramiento idealizado. En este nuevo material, la artista representa el aterrizaje en una realidad más cruda, donde los vínculos no siempre son como uno espera.

Las canciones exploran el desencanto, el desamor y la introspección, manteniendo el estilo pop indie que caracteriza a Sofía, pero con una profundidad renovada. Los videoclips, dirigidos por Denis Henriques, transcurren en una oficina con personajes reales, reforzando el concepto de este nuevo universo: del ensueño romántico al cemento de la ciudad. Una posibilidad realmente única para disfrutar. La cantante comenzó su carrera desde muy pequeña estudiando comedia musical, teatro, guitarra, piano y canto. Se destaca en redes sociales y sobre todo en Tik Tok donde tiene millones de seguidores y deslumbra con todo su talento.

Cuándo toca Sofía Mora en el Konex 2025

Sofía Mora se presenta hoy este viernes 24 de octubre en el Ciudad Cultural Konex 2025.

en el Ciudad Cultural Konex 2025. Las entradas se pueden sacar por linktr.ee/SofiaMora.

Sofía Mora arriba del escenario.

Precios de entradas para Sofía Mora en el Konex 2025

Comunidad Konex/30% off: $16.100

Entradas general: $23.000

General+meet&greet: $50.000

Origen de Sofía Mora

Sofia Mora es cantante, compositora, música y productora Argentina. En Octubre del 2024, y con apenas 22 años, presentó su segundo álbum de estudio, que fue Mi Lado Cursi (Super Cursi). A fines del 2024, las nuevas canciones del álbum fueron presentadas con un sold out, en el teatro Margarita Xirgu de la Ciudad de Buenos Aires, con un show de gran calidad con 8 músicos en escena y una gran puesta, lo que generó un gran momento para todo el público que pudo presenciar el show.

En diciembre del 2024, Sofia Mora firmó su vínculo con Sony Music Argentina, con quienes ya está trabajando en la producción y lanzamientos de sus próximas canciones. Tras este arreglo, en Mayo del 2025 Sofía Mora inició su primera gira Nacional e Internacional, presentando su último álbum. La de esta noche en el Konex es una oportunidad realmente única, para disfrutar de toda la música de Sofía, una artista en pleno crecimiento y con gran trayectoria.