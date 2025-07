Irreconocible: así cantó Florencia Peña una canción de Serú Girán para revolucionar el rock nacional

Florencia Peña cantó "Nos veremos otra vez" de Serú Girán y sorprendió a todos.

Florencia Peña es sin dudas una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina, pero en las últimas horas, se dio a conocer una faceta suya desconocida. Es que fue convocada por Mex Urtizberea para el ciclo de música FA! y cantó una versión inesperada del icónico tema Nos veremos otra vez de Serú Girán, uno clásico del rock nacional.

Durante el transcurso del 2025, Florencia Peña se abocó a algunos proyectos en el teatro alejada de la televisión. Sin embargo, lo que se vio en esta oportunidad fue una nueva faceta que decidió explorar, como lo es el canto: Mex Urtizberea la convocó para una nueva edición de FA! con una amplia lista de invitados, como Ángela Torres, Los Auténticos Decadentes, Valentino Merlo, Adrián Barilari, Darío Szeta, entre otros.

La actriz -ahora devenida en cantante- hizo una sorprendente interpretación de Nos veremos otra vez de Serú Girán, uno de los clásicos de la banda de rock nacional conformada por los históricos músicos Charly García, David Lebón y Pedro Aznar. Muchas personas se hicieron eco de este momento y dejaron sus reacciones en las redes sociales.

"¿Vos sabes que me gusta? Re zafa la versión, no la tenía cantando así"; "Cantó bien. No sé por qué tanto escándalo"; "Muy bien Flor ahí", fueron algunos de los comentarios expresados. Su participación se dio en el marco de la 21° edición de FA! que tuvo buenas versiones, como por ejemplo, la de Valentino Merlo con Zona de promesas, la canción de Gustavo Cerati.

La palabra de Florencia Peña tras la denuncia de Viviana Canosa

"A mí las injusticias de estas características me generan mucha impotencia y mucha tristeza porque yo empatizo con la gente laburante. Yo soy una persona controversial siempre, soy picante y me banco el juego. Me he bancado muchas, es parte de quien soy y me banco el vuelto de ser como soy o las cosas que digo. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de los años que es mi honestidad", expresó en primera instancia, "Entonces, creo que hay un límite porque estoy metida en títulos como que yo estoy en la trata y es un delirio. Cuando hablo con Damián Betular, la Negra Vernaci y Lizy Tagliani, nos preguntamos: '¿Qué está pasando?' ¡Yo no quisiera estar acá sentada pero vengo porque a esto hay que frenarlo ya!", agregó.

"Yo de repente me encuentro en una situación de defenderme de una red de trata. ¿De verdad se me está acusando de esto? ¿Yo? ¿Ustedes creen que si yo estaría o hubiera estado en alguna situación cercana a la delictividad no estaría estampada contra un paredón?", soltó entre lágrimas. "Estoy acá sentada porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. No quiero googlear mi nombre y lo primero que aparezca sea: 'Florencia Peña' y 'denuncia de trata'. Es un tema muy difícil y yo tengo pibes", se lamentó.