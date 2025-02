Furor por el club italiano que uso un tango para presentar a un futbolista argentino

El joven delantero Mateo Pellegrino firmó con el Parma de Italia, luego de superar la revisión médica. Y el club italiano fue bastante original para presentar en sus redes sociales al futbolista argentino al musicalizar el video con Santa María (del Buen Ayre), un tango bien porteño, pero de un grupo extranjero que brindó un homenaje a Eva Perón. Además, otra de sus canciones es la que se escucha en la famosa serie Los Simuladores.

El futbolista Mateo Pellegrino grabó un video en el que contaba que estaba muy contento de estar en el club y lo cerró con la frase típica "Forza, Parma", al tiempo que levantaba un puño. Mateo fue clave en la campaña de Platense en 2023 para llegar a la final de la Copa de la Liga, con 15 goles. Y cabe mencionar que es hijo de Mauricio, actual entrenador de Lanús y ex del Fortín, Independiente y Estudiantes, en Argentina.

Sobre su traspaso, debemos señalar que Vélez Sarsfield se había negado a venderlo, ya que la dirigencia al mando de Fabián Berlanga no estaba conforme con la oferta. Luego, se concretó la operación en cerca de dos millones de euros por el 50% del pase.

Pellegrino tendrá dos compañeros argentinos en su nuevo equipo: el zaguero central Lautaro Valenti, ex Lanús, y el volante Nahuel Estevez, ex Sarmiento y Estudiantes de La Plata. También, se anunció la salida de Vélez de Christian Ordoñez, pero el club italiano todavía no oficializó lo del volante. El objetivo del Parma es mantener la categoría, ya que está en zona de descenso.

La historia del tango con el que presentaron a Mateo Pellegrino en Parma

Gotan Project es una banda de tango electrónico y electrónica jazzística asentada en París, integrada por el músico suizo Christoph H. Müller, el DJ francés Philippe Cohen Solal y el músico argentino Eduardo Makaroff. La canción Santa María (del Buen Ayre), del álbum La Revancha del Tango, fue la música elegida para la principal secuencia de baile de la película Shall We Dance?, protagonizada por Jennifer Lopez y Richard Gere, en 2004.

Esta agrupación publicó, en el año 2000, mil copias de su primer sencillo y en ese trabajo incluyen un sampleado de un discurso de Eva Perón de 1948 en el que denuncia el "capitalismo foráneo". Su combinación de tango, jazz y electrónica tuvo una repercusión inesperada, obligando al trío a organizar al poco tiempo importantes giras internacionales. Además, ese tema musicaliza una secuencia del documental Hebe, la maternidad combativa, sobre la directora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, producido por Telesur en 2009.

El nombre del trío viene de un café concert fundado en Buenos Aires en 1964 por Juan Carlos Cedrón, que es juego de palabras muy común llamado "vesre", que consiste en invertir el orden de las sílabas en una palabra. Así, la palabra "tango" se convierte en "gotan".

El músico argentino Eduardo Makaroff, Christoph H. Müller y el DJ francés Philippe Cohen Solal son los creadores de Gotan Project.

Finalmente, la serie de televisión argentina Los Simuladores, dirigida por Damián Szifrón y ganadora del Premio Martín Fierro de Oro en 2003, utilizó la versión de Gotan Project de Cité Tango para la presentación del programa. Así también se escucha en la trama en los celulares de los protagonistas cuando alguno de ellos es contactado por "Santos".