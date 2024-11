La desconocida historia de fútbol y tango entre Carlos Gardel y el club Barcelona

Los jugadores del Barcelona rodean al cantor Carlos Gardel, un entusiasta hincha de los azulgranas.

Las letras de tango relacionadas con el fútbol son incontables y el mítico cantor Carlos Gardel tiene una muy especial dedicada al club Barcelona por una historia particular que pocos recuerdan. En una de sus giras por España, el artista que cada día canta mejor fue un hincha de lujo para el conjunto blaugrana durante un partido clave por la Copa del Rey. Además, dicen, que "se vistió" de enfermero para asistir a un jugador lesionado.

El vínculo que unió al legendario cantante Carlos Gardel con el Fútbol Club Barcelona aterrizó en un museo de Uruguay con una muestra apoyada por el Gobierno de Cataluña en el Cono Sur. Las paredes de la sala, pintadas de negro, realzan las fotografías a través de las cuales el Museo de Historia del Arte (Muhar) de la capital uruguaya invitan a emprender un viaje en el tiempo y vivir una historia de tango y fútbol.

El amor por esos colores empezó en 1925, cuando el ‘Zorzal Criollo’ llegó al país europeo para debutar en el Teatro Goya de Barcelona y entabló varias amistades. Según detalló el delegado del Gobierno de Cataluña en el Cono Sur, Josep Vives, esas uniones fraternas inspiraron la muestra ‘Gardel, socio de honor del Barça’.

“Barcelona en los años 20 era una ciudad cosmopolita, bulliciosa (...) y en ese momento también se daba otra eclosión, la del fútbol como fenómeno de masas”, explicó Vives al periodista Alejandro Prieto, sobre el contexto de la época en la cual Gardel cruzó caminos con varias de las estrellas del Barça. Según reveló, el tanguero más famoso se rozó con los deportistas durante las salidas nocturnas.

Además de Ricardo Zamora, considerado el mejor portero del mundo de esos años, la célebre voz de “Volver” se conoció con extremo Emilio Sagi Barba, hijo de un barítono al que admiraba. También se codeó con Josep ‘Pepe’ Samitier, “la primera gran estrella” del equipo. A este último, Gardel le dedicó el tango llamado ‘Sami’, cuya letra conservada en el centro de documentación del Barça se proyecta en la sala de la exposición en el Muhar.

Vives, quien fue durante seis años portavoz del FC Barcelona, remarcó que el cantor fue “espectador de excepción de la final de los tres partidos” de la Copa del Rey de 1928 que el Barça se disputó con el Real Sociedad. “El último partido lo gana 3-1 y en ese partido en el Sardinero, el estadio de Santander donde se jugó, estaba Gardel entre el público; también Rafael Alberti, uno de los grandes poetas españoles de la Generación del 27”, destacó.

Gardel “vendó” a futbolista del Barcelona

Sobre ese el partido clave, el arquero del blaugrana “un húngaro muy grande que se llamaba Franz Platko”, lo hirieron en la cabeza y parecía que no volvería. Pero regreso a la cancha vendado y eso “le dio un espíritu mayor a los jugadores”. “La leyenda dice que quien le puso la venda fue el mismo Gardel”, completó Vives, antes de aclarar: “Eso lo podemos dudar un poco. De lo que no vamos a dudar es que esa escena inspiró un poema de Alberti”.

Carlos Gardel con el arquero del Barcelona Franz Platko y el delantero Josep Samitier tras la final de la Copa del Rey de 1928. (Alejandro Prieto)

“Cuando acaba el partido (...) los jugadores cantaron festivamente el himno de Cataluña y Gardel les acompañó en ese canto, de modo que a nosotros también nos emociona muy profundamente en ese vínculo tan estrecho que mantenemos todavía hoy”, agregó Vives sobre otra anécdota de la mítica final de 1928. Luego, explicó Gardel terminó siendo declarado como “socio de honor” y acompañó al equipo en una gira sudamericana por Argentina y Uruguay en la que el Barça siempre contó con su aliento.

La amistad de Gardel con un crack del Barcelona y el tango en su honor

Sin embargo, el mejor amigo de Gardel en el Barcelona era el mencionado José Samitier, quien era el crack y goleador de la época. Jugó 13 temporadas en el club y ganó 2 Ligas, 6 Copas del Rey y 12 Copas de Cataluña y marcó 326 goles. Esa camaradería tuvo como broche de oro el tango "¡Sami!", con música de Nicolás de Verona y letra de Lito Mas, que recuerda el paso del " Samitier por tierras argentinas. El estribillo del tema decía:

¡Sami!

Capitán del Barcelona…

Con tu juego que emociona,

Nos has hecho estremecer..,

¡Sami!

Portador de la nobleza

De tu tierra de grandeza…

¡Caballero Samitier!

Además, en una entrevista que le realizaron en Barcelona, en "La Gaceta Deportiva", Gardel confesó: "El fútbol no me interesaba. No comenzó a gustarme hasta que vi jugar al Barcelona en esta ciudad para mí tan simpática y agradable. Por la sincera y leal amistad que me une a Samitier, seguí al Barça en su correría por varias ciudades durante el Campeonato de España que para mí fue un verdadero viacrucis".