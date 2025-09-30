Fabiana Cantilo se enojó en vivo en un show de Rosario.

Fabiana Cantilo dio un show en Rosario y después del evento se pronunció en sus redes sociales sobre un comentario proveniente del público que le molestó. La cantante de hits como Mary Poppins y el Deshollinador y Fue Amor le respondió con contundencia al espectador en cuestión.

La artista, que estrenó su filme Lágrimas de fuego este mes, reconoció que todos los presentes en su show de Rosario fueron amorosos y la transmitieron buena onda durante el recital, pero luego focalizó en quien emitió un comentario pasivo-agresivo hacia ella: "Uno que me vio también en Uruguay me dijo que si no tengo ganas de tocar, que no toque". Y su respuesta fue tajante.

"De lo que no tengo ganas es que la gente haga las cosas mal, entonces voy y los expongo porque soy una chica grande", continuó Cantilo, en alusión a un problema técnico que habría habido en el show y al que ella se habría referido en el escenario. "Si no me ponen el teleprompter donde tiene que estar, me bajo y lo pongo yo. ¿Cuál es el problema? Me chupa un huevo, man. Y si no te gusta no me vayas a ver. Esto es rock and roll, el rock and rol es verdad: si hay un problema, paramos y empezamos de nuevo. No me importa nada. Si andan las cosas mal, que las arreglen, loco".

Fabiana Cantilo habló de L-Gante y lo fulminó

"No me preguntes más por él. No le entiendo nada. Es un problema. Son los errores de la vida. No me hagas hablar más porque voy a decir un desastre. No me importa L-Gante", sostuvo en diálogo con El Nueve. Al mismo tiempo, aludió al presente artístico de Lali Espósito y felicitó a su colega: "Lali peló rock y rebeldía, mi amor. La obligaban a actuar de monja. Creo que a ella no le gustaba, pobrecita".

El descargo de Fabi Cantilo cuando debió posponer un show en Neuquén por una gripe

"Amigos y amigas, seres de Neuquén, no quiero decir que tengo lo peor. Todavía no se sabe (qué tengo) porque no perdí el gusto. No puedo más. Discúlpenme, pero vamos a posponer el show de Neuquén. El amoroso de Cristina, el productor que me olvidé el apellido, entendió. Yo me quería matar porque vengo de una seguidilla", comentó Cantilo en sus redes sociales, desde la cama.