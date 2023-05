Esteban Tavares, sobre sus próximas presentaciones: "Soy fan de la música argentina"

El músico brasileño se presentará por primera vez en Argentina. Esteban Tavares tocará en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Esteban Tavares se presentará en Argentina por primera vez, en las ciudades Capital Federal, Rosario y Córdoba el 11, 12 y 13 de mayo, respectivamente. El músico oriundo de Brasil dialogó con El Destape Web sobre sus inspiraciones artísticas, su ansiedad por conocer al público nacional y los artistas musicales locales que admira.

Tavares fue parte del grupo Fresno, con quien editó los primeros dos trabajos discográficos de la banda. Hace diez años se lanzó como solita y estrenó el disco Adiós, Esteban y con motivo de ese aniversario lleva adelante una gira abocada a aquellas primeras canciones.

¿Cómo fue la experiencia de abrir los shows de Fito el pasado 6 de mayo? ¿Qué vinculo tenés con la música del rosarino?

- La experiencia de abrir a Fito fue increíble. Yo soy un gran fan de Fito desde que tenía 12 años de edad. Fue un concierto increíble, sold out. El vínculo con Fito es total, yo tengo una carrera musical por él. Creo que es lo más importante que tenemos en la música latina y es una felicidad total haber abierto su show. Mi cabeza explota de alegría.

¿Qué se siente cumplir diez años de carrera, desde tu primer disco?

- Los diez años del primer disco me parece una cosa increíble porque yo tuve una carrera previa con una banda en Brasil. Cuando me salí como solista ese fue mi primer álbum y es una cosa maravillosa poder cumplir esta década y tocar todo el álbum a full. Veo que tanta gente que no venía más a conciertos, vuelven. Eso es alegría también, porque es una conmemoración de algo muy importante en mi vida y esperamos el cumple de los 20 años también.

¿Cómo fue encontrarte de nuevo con las canciones de ese material?

- Es muy bueno revisitar la obra, tocar las músicas que no tocaba más. Me gusta mucho esa etapa de mi vida porque escribía sin pensar en una carrera de solista en sí y eso me llevó a donde estoy hoy. Entonces, volver a la conmemorar esto me deja muy fuerte para seguir adelante. Y grabar el nuevo álbum que va a ser grabado en Buenos Aires, con participación de varios artistas argentinos, va a ser una maravilla.

¿Qué se puede adelantar de los shows?

- Son mis primeros conciertos en Buenos Aires y estoy en éxtasis porque yo soy un gran fan de la música argentina. Me voy a pasar por Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Tengo amigos músicos en toda la ciudad, entonces es ansiedad a full. Quiero presentar mi música a los argentinos, sé que muchos brasileros viven en esas ciudades, pero me gustaría mostrarles estas canciones a los argentinos. Por eso los invito a todos, para que conozcan y podamos hacer un abrazo latinoamericano. Somos hermanos, vecinos.

¿Cómo es tu vinculo con el publico argentino?

- Mi vínculo con el público de Argentina es una barbaridad. Tengo muchos amigos músicos que van al concierto, estoy esperando la banda de Fito, de Mateo Sujatovich. Necesito presentarme a las personas que no me conocen y es un desafío muy grande pero estoy lleno de orgullo por visitar el país y poder hacer mi música para un país que ofrece tanto en lo cultural. Quiero dar mi máximo y salir nuevo de Argentina para poder volver a Brasil y contarles sobre eso a mis compatriotas. Tengo una cosa personal de intentar unir bandas brasileras y argentinas. Me voy al Cosquín Rock siempre que puedo, me fui en 2022, 2023 y voy en 2024, por supuesto. Mi relación con el público argentino es solo amor.

¿Sos fan de algún musico argentino?

- Los músicos argentinos me gustan casi todos. Empecé con Fito Páez, con Charly, Spinetta, Gustavo, pasando por Los Piojos, Ciro, Indio Solari, Usted Señálemelo, Conociendo Rusia, Bándalos Chinos, Lisandro Aristimuño. Es una larga lista de bandas y cada vez conozco más bandas argentinas. Las bandas de los más chicos me gustan mucho también. Es un placer asistir a Mateo Sujatovich, a Bándalos Chinos. Es un amor total por la música argentina. Es mi gran influencia.