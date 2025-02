Emoción en la música por lo que decidió exponer El Mono de Kapanga: "Casi me muero"

Qué dijo El Mono de Kapanga tras el infarto sufrido hace unos meses.

El Mono de Kapanga es uno de los artistas más reconocidos del país por su aporte a la música como líder del grupo que está celebrando 30 años de carrera en este 2025. Luego de haber sufrido un infarto posterior a un recital, el cantante de 57 años realizó una serie de declaraciones que causó emoción en la cultura del rock argentino.

A fines de septiembre de 2024, se llevó adelante el festival Vivimos Música y Kapanga integró la amplia grilla de artistas. En medio del show, El Mono sintió un dolor en el pecho, pero continuó con el espectáculo. Una vez finalizado, pasó de una ambulancia a un sanatorio, ya que estaba sufriendo un infarto.

Como consecuencia de esta situación, le hicieron una angioplastía y le colocaron cinco stents. Una semana después, aún internado en el centro médico, le pusieron dos más en lo que se trató de un alarmante episodio y su salud preocupó a más de uno. "Nunca pensé que me iba a agarrar un infarto. Casi me muero, pero te puede pasar y es para dar vuelta la página. Te preguntás cuántos años comiste mal y ves que son 30. Tengo 57. Si hoy me dan 20 años más, firmo ahí mismo", expresó en diálogo con Clarín.

Kapanga se encuentra celebrando 30 años de carrera este 2025.

"Estoy comiendo muchísimo más sano a comparación de lo que comía antes. Nada de fritos ni grasas. También dejé de fumar porque quiero priorizar la salud. Y todos los días camino en una cinta que tengo en mi casa, o salgo a caminar afuera", precisó El Mono sobre los hábitos que adoptó posterior al infarto. Kapanga volvió al ruedo con el cantante en Mendoza y el pasado 20 de diciembre estuvieron en el Teatro Coliseo. En estos primeros meses del 2025, se preparan para tocar en la Bizarren Music Party en GEBA el 28 de febrero y el 13 de abril en el Quilmes Rock.

Revelador momento de Los Nocheros con el Mono de Kapanga: “Backstreet Boys”

El grupo musical Los Nocheros estrenó una nueva edición de su ciclo de streaming donde almuerzan, cantan y conversan con invitados de lujo del folklore, el rock y otros géneros. En esta oportunidad, el Mono de Kapanga fue uno de los comensales del programa y durante la charla reveló un momento que pocos conocían sobre su banda y la famosa empresa discográfica EMI.

Uno de los capítulos protagonizado por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel, junto a los invitados: Flor Paz, la hija de Onofre Paz de Los Manseros Santiagueños, el grupo Los Tabaleros y el mencionado Mono Kapanga. Este último fue una de las estrellas de la jornada a comentar un episodio que nadie y está relacionado a la firma que produjotres de sus discos.

“Esto viene de EMI, esto viene de ‘La reina’”, expresó el Mono en un momento del ciclo, haciendo referencia a los regalos de los trabajadores de la multinacional con sede central en Londres. “Con nosotros, hace rato, sacaban una tarjeta con la que podían comprarse un Rolls-Royce. Entre ellos siempre decían ‘paga la reina’”, confesó Mario Teruel sobre lo que vivieron los integrantes de Los Nocheros, pero sin revelar nombres.

Allí el cantante del grupo surgido en Quilmes detalló una situación insólita: “La de nosotros era buenísima, porque ponele que abría la oficina el director de marketing y tenía toda la colección de Los Rolling Stones, Pink Floyd, la de los Beatles. Cada vez que íbamos a la compañía nos llevábamos abajo del brazo 25, 30 discos. Back Street Boys, todo lo que había”.