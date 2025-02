El folklore está de luto por la muerte de un ícono a los 63 años: qué le pasó

El deceso de un folklorista genera congoja en sus colegas.

La música en general y el folklore en particular atraviesa un duro momento por el fallecimiento de un emblema del género a los 63 años de vida. Colegas despidieron con congoja al artista que marcó generaciones y cosechó muchos hits a los largo de sus décadas de trayectoria.

Se trató de un cantante abocado a la música caribeña, como la bachata y el merengue, cuya salud se complicó tras un cateterismo y como consecuencia se produjo su muerte, según se informó en el medio Noticias D de República Dominicana. "Mi padre acaba de fallecer", escribió la hija del artista en un posteo de su cuenta de Facebook, en el que muchos usuarios le expresaron sus condolencias.

Félix Cumbé es el nombre del músico en cuestión, para quien su hija había pedido cadena de oración en sus redes sociales por la gravedad del estado de su padre. El artista dejó un legado de canciones muy exitosas como Déjame volver, El muñequito, Mi gatico, Los habladores y La Melliza.

Las despedidas de los colegas a Félix Cumbé

El emblema del merengue Pochy Familia se pronunció sobre esta partida y la congoja que le produjo: "Félix Cumbé fue un gran compositor que entendió la idiosincrasia dominicana y supo reflejarla en canciones profundamente identificadas con nuestro folclore. Canciones que se convirtieron en verdaderos himnos. Al escuchar temas como Félix Cumbé, El gatito, Déjame volver o Mi muñeco, es evidente su influencia en la evolución del merengue". Y sumó: "Se ganó el cariño del pueblo dominicano, y cuando recibió la nacionalidad, todos lo celebramos. Su carisma y humildad conquistaron al público, y por eso el pueblo siente una profunda tristeza por su partida, aunque su música vivirá eternamente. Compartí mucho con él; le encantaba cocinar. Lamento profundamente su partida y lo recordaremos a través de sus canciones. Se convirtió en un ícono no solo del merengue, sino también de la bachata en los bateyes. Félix Cumbé, merenguero y bachatero, siempre estarás en nuestro corazón".

Félix Cumbe.

"Qué triste noticia la que recibí anoche con la inesperada partida de mi buen amigo y hermano. Son tantos los recuerdos que vienen a mi mente. Paz a tu alma, querido hermano. Que el Señor te reciba en su gloria y te brinde su protección. Gracias por tanto, Félix Cumbé, tu legado siempre vivirá", pronunció por su parte Fernando Villalona. Y también Crazy Design, quien trabajó en los últimos años con Cumbé, pronunció: "Qué pena recibir esta noticia, fortaleza para su familia, esposa e hijos, luchaste por vivir y te fuiste en el tiempo de Dios. Gracias por todo, viejo. Vaya con Dios, campeón".

El músico Aníbal Bravo soltó: "Mi corazón aún no puede creerlo. Hoy perdimos a un artista invaluable, pero, sobre todo, a un amigo y a un ser humano excepcional. Los recuerdos que compartimos, tanto en el escenario como en la vida, los atesoro con gratitud y nostalgia. Lamento no poder estar presente en su último adiós, ya que me encuentro en los Estados Unidos y esto fue totalmente inesperado. En este doloroso momento, envío un abrazo sincero a su familia, a su esposa, a sus hijos: que sepan que su legado de amor, talento y bondad vivirá para siempre en el corazón del pueblo dominicano".