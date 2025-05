El Chaqueño Palavecino habló sobre lo que hizo en Salta.

El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir un posteo sobre lo que vivió con otros músicos. El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa dio a conocer cómo vivió una reciente participación en un festival y agradeció a los colegas con los que compartió el escenario.

El artista oriundo de Salta se presentó en la localidad de El Carril, ubicada en su provincia natal, donde compartió un momento musical junto a colegas de diferentes generaciones y a una gran cantidad de gente como público. “¡Qué noche tan linda hemos vivido! Gracias por el cariño de siempre y por el canto compartido”, comienza el pie de foto del posteo del Chaqueño Palavecino.

“Tuve el gusto de compartir el escenario con Los Herrera, jóvenes con un talento enorme y un amor profundo por la música. Fede y Fran Herrera se sumaron para cantar juntos Déjame que me vaya”, continuó su descargo el famoso músico de folklore. Y cerró: “Fue un cruce de generaciones y estilos, pero con el mismo sentimiento. ¡Gracias muchachos por la entrega y por llevar tan bien la bandera de nuestra música!”.

“Valió la pena esperar hasta las 5 y media. Sos tan groso mi Cantor, lo mejor de lo Mejor de la noche sin desmerecer a nadie” y “Que hermoso y que lindo se escucharon juntos” fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fans al icónico folklorista argentino.

La triste despedida del Chaqueño Palavecino en sus redes sociales

"Los recordaremos siempre, queridos 'Pocho' Lazarte y 'Chato' Bazán", escribió El Chaqueño, quien publicó un video de sus dos amigos y músicos que tocaron en su banda tras la reciente muerte de "Pocho" Lazarte por sufrir un ACV que lo dejó internado por unos días y lamentablemente terminó con su vida. Bazán, por su parte, murió en 2012 y también supo acompañar al creador de Amor salvaje en sus giras, motivo por el cual decidió recordarlos a los dos de igual manera.

El Chaqueño Palavecino.

"Con la música en el alma, la alegría intacta y compartiendo tantos momentos que nos regaló esta vida. Hoy ya no están físicamente, pero su esencia sigue sonando en cada canción y en cada aplauso", sumó El Chaqueño, quien se mostró afectado por el deceso de Lazarte y no dudó en exponerlo en su cuenta oficial de Instagram. "Gracias por tanto, compañeros de ruta ¡Hasta siempre!", cerró.

Emoción en el folklore por las palabras de La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".