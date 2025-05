Dolor en el chamamé por la noticia que dio el Chango Spasiuk: "Es preocupante"

Dolor en el chamamé por la noticia que dio el Chango Spasiuk.

La exclusión del chamamé de las ternas oficiales en la edición 2025 de los Premios Gardel generó una ola de indignación entre músicos, referentes culturales y amantes de la música popular argentina, y el Chango Spasiuk lanzó un duro comunicado sobre la polémica decisión. Los detalles de las internas en el escándalo por los Premios Gardel.

La medida deja fuera de competencia a uno de los géneros más representativos del Litoral y del país y fue percibida como un acto de invisibilización hacia una expresión artística que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que sigue viva, vigente y profundamente arraigada en la identidad nacional. La ausencia del rubro dedicado al chamamé no es solo una omisión simbólica: es una señal preocupante sobre el rumbo de los espacios de reconocimiento de nuestra música. Indignado con la noticia, el Chango Spasiuk se unió a los reclamos y publicó un comunicado de denuncia: "La decisión de dejar fuera el rubro de “Chamame” en los Premios Gardel en esta edición 2025 es preocupante. No sólo invisibiliza a este género y a sus exponentes, sino que también demuestra una falta de memoria y respeto a la rica historia y tradición musical que ha sostenido a la industria discográfica durante décadas".

En su reflexión, el Chango Spasiuk también recordó que el chamamé fue declarado en 2020 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y destacó su relevancia como una expresión clave de la identidad del Litoral argentino, con raíces guaraníes y europeas. Además, alertó sobre el impacto negativo que esta exclusión tiene para las nuevas generaciones de músicos, compositores e intérpretes que encuentran en el chamamé un espacio de expresión, pertenencia y proyección profesional.

La polémica por la ausencia del chamamé en los Premios Gardel también fue señalada por otros referentes del género. La agrupación correntina Los Alonsitos, con más de tres décadas de trayectoria y una historia profundamente ligada al chamamé, expresó su dolor en redes sociales: “Nos causó mucha tristeza ver que se dejó afuera a un género que ha dado tanto a la música argentina”. Por su parte, la cantante y compositora Flor Bobadilla Oliva, ganadora del Gardel 2022 en la categoría Chamamé, también se sumó al reclamo, remarcando la importancia de sostener estos espacios de visibilidad para los artistas del litoral. Ambas voces refuerzan un pedido colectivo que atraviesa generaciones y territorios: que el chamamé recupere el lugar que le corresponde.

El plan de los artistas para que los Premios Gardel den marcha atrás y vuelva la terna del chamamé

Como medida de reclamo, se lanzó una petición en Change.org dirigida a la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), que ya suma decenas de firmas y adhesiones en busca de la reincorporación de la terna chamamé en los Premios Gardel. Por el momento, los Premios Gardel no emitieron ningún comunicado con modificaciones en la terna.