Conmoción en el trap: Khea deja la música y da un giro inesperado en su vida.

Este martes, el mundo de la música se vio conmovido por el sorpresivo anuncio del trapero Khea, quien a través de sus redes sociales reveló su decisión de abandonar la música. Tanto colegas como fanáticos quedaron sorprendidos y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza.

“Bueno gente, este año no voy a sacar música y tampoco voy a girar, la última gira va a ser España", expresó el rapero. Luego, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía. También estoy haciendo mi propio anime que es uno de mis más grandes sueños”, sostuvo el referente urbano, y concluyó: “No le tengan miedo a los cambios. Los amo, espero que me entiendan. Nos vemos pronto”.

La última gira de Khea será la de España, la cual arranca el 27 de marzo en Málaga y continúa el 28 en Sevilla. El 3 de abril, el rapero tocará en Barcelona, el 4 en Bilbao y el 5 en Vigo. La tercera y última parte del tour tendrá lugar el 9 de abril en Madrid, el 11 en Valencia y el 12 en Alicante.

Igual que Paulo Londra: Khea se suma a la lista de los traperos estafados

Omar Varela rompió el silencio sobre su conflicto con el Duki y Mueva Récords. El productor reveló que no sabe de dónde nace la acusación de que robó las canciones que él mismo produjo. A pesar de que el conflicto fue hace aproximadamente tres años, las repercusiones de los artistas afectados no tardaron en llegar y uno de los primeros en expresar su indignación fue Khea que reveló la estafa de la que fue víctima en ese momento.

Khea utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer su versión de los hechos: "Imagínense que me hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puedo hablar de el ni su sello. Sello que creamos juntos, yo nunca fui artista de el. Mueva era mi sello. Para liberarme de ese contrato me dejo 2 años sin regalías de todos mis temas,como por ejemplo Loca".

El artista continuó: "También en el contrato para liberarme le tuve que ceder el 10% de mis shows, me dejo sin nada de regalías y encima el muy garca se quiso llevar el 10% de todos mis shows si no básicamente me encajonaba con un juicio de 5 años sin poder sacar música por ese tiempo. Y dice que el único artista que tenia firmado por ser el único que confiaba en el lo libero 'así nomas', Omar te presentamos a toda la escena, vos sos un capo produciendo pero no te llenes la boca con mierda porque te la hago tragar de una y lo sabes". Para terminar, Khea aclaró: "Gente, me libere hace 3 años de este garca pero ahora salió a contar cosas que no son,por eso todo esto".