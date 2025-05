El centro cultural cerrará sus puertas y la noticia cayó como un baldazo de agua fría para su público.

Los centros culturales son un espacio de resistencia para albergar todo tipo de actividades artísticas y más en un contexto de crisis económica, donde los precios para los shows más masivos están considerablemente más elevados. En este marco, un icónico espacio de Buenos Aires cerró sus puertas y el sentimiento de nostalgia se apoderó inmediatamente por parte del público y los que llevan adelante el lugar.

Días atrás, se dio a conocer una noticia inesperada para el ambiente cultural de la Ciudad de Buenos Aires: un espacio cultural querido por muchas personas anunció que cierra sus puertas para siempre. Si bien se dio en un contexto de crisis económica, la decisión se dio por motivos contractuales y se mudarán a otro espacio.

Se trata del Centro Cultural Moscú, cuya sede de avenida Córdoba 4335 cerrará para siempre. El pasado 12 de mayo realizaron un comunicado oficial en sus redes sociales y al público le cayó como un baldazo de agua fría. "Quizás Moscú son los amigos que hicimos en el camino"; "Gracias por estar con nosotros desde el día 1, ábranse una sucursal en La Quiaca que hasta La Quiaca vamos"; "En las futuras biografías del rock Moscú va a ser una leyenda", fueron algunos de los comentarios expresados.

Cuándo cierra el Centro Cultural Moscú y la palabra de uno de sus dueños

Los dueños de los terrenos de Moscú ya tenían pensado no seguir renovándoles el contrato, por lo que no fue una decisión tomada a la ligera: durante el 2024 lo prepararon hasta comunicarlo pocos días atrás. "Obviamente nos genera una nostalgia porque fueron cinco años, donde pasaron un montón de cosas. Uno cuando toma estas decisiones y las mastica con tiempo, las va asumiendo de a poco. Es una transición agridulce", expresó Pablo Turow.

"Me recuerda en mis 25 años, que yo tenía mi reducto, y son esos lugares que te quedan en la memoria. Me imagino que para los chicos de esta generación un poco es así. No nos sobra nada, pero somos millonarios en amor", sostuvo. Además, dijo que tanto público como artistas habitúes del lugar les dieron "una palmadita en la espalda" en este contexto. La idea de Moscú es realizar eventos los próximos fines de semana. Por el momento, se desconoce dónde será la nueva sede y se espera que próximamente lo anuncien de manera oficial.

Cómo está Moscú en un contexto atravesado por la crisis económica

Muchos espacios culturales están resistiendo frente a la crisis económica que atraviesa el país. "Fer y yo somos músicos desde hace mucho tiempo y curtimos las vicisitudes del arte en Argentina. Involucrarse a la cultura supone un romanticismo y un amor al arte, más que un factor económico real", consideró.

El testimonio de Pablo tiene que ver con batallar la crisis económica para que la cultura siga moviéndose, dado que ese es el objetivo principal. "Podemos subsistir más por el mérito propio en vez de buscarle un rédito personal. Obviamente no acompaña el país porque hay poco consumo, pero dentro de todas las luchas, la satisfacción de saber que los chicos que empezaron en Moscú hace cinco años están tocando en Obras o saliendo de gira... lo lindo es que esos mismos chicos vuelven a casa cada tanto", indicó refiriéndose a bandas como Dum Chica, Winona Riders y Cebra.