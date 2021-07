Britney Spears decidió alejarse de los escenarios hasta que recupere su autonomía

La cantante hizo un profundo descargo en sus redes sociales en el que explicó no seguirá actuando mientras su padre siga siendo su tutor.

Tras haber perdido la batalla judicial contra su padre, Britney Spears tomó un importante decisión relacionada a su carrera artística y recurrió a las redes sociales para explicar cómo mostrará su trabajo de ahora en más. "No voy a actuar en ningún escenario con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso. Lo he hecho durante los últimos 13 años", anunció la cantante, que a principios de los 2000 fue bautizada como "La Princesa del Pop" y la sucesora de Madonna en el género.

"No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", añadió y aseguró que prefiere seguir subiendo videos de sus bailes en las redes sociales antes de presentarse en los teatros de Las Vegas.

También, arremetió contra su familia, especialmente contra su hermana, Jamie Lynn Spears, a quien acusó de usufructuar su repertorio. "¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado mis canciones remixadas! ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela mató mis sueños...", sentenció y aseguró que tiene esperanzas de que su situación se revierta.

El patrimonio de Britney quedó en manos de su progenitor, James Spears, en 2008, luego de que la artista sufriera un colapso mental por el que fue portada de los medios más importantes del mundo. Y a 13 años de ese acuerdo, "La princesa del pop" se presentó ante la Justicia estadounidense para volver a tener el control sobre su vida. En una audiencia ante una jueza en Los Ángeles, que se transmitió en vivo, la cantante de Baby One More Time y Oops!... I Did It Again contó el calvario que vive hace trece años. "Sólo quiero que me devuelvan mi vida", manifestó angustiada y reveló que hace tiempo que le cuesta dormir y es infeliz. "Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo", agregó.

Comparó el manejo de su padre con un cárcel y aseguró que el comportamiento del hombre ha sido "abusivo". Sin embargo, la Justicia determinó que la cantante no está preparada para administrar su patrimonio y que James puede seguir a cargo de todo. Esta sentencia hizo que las redes sociales, donde hace tiempo comenzó el movimiento #FreeBritney para apoyar a la artista, se alborotaran y que incluso varias figuras de la música se solidarizaran. "Devuelva a esta mujer su vida. ¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de derechos humanos! ¡Britney te vamos a sacar de la cárcel!", escribió "La Reina de pop" junto a una fotografía en la que se la ve luciendo una remera con la cara de Spears.

"La convicción y desesperación de este pedido de libertad me llevan a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen su control. Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Mi corazón está con Britney", manifestó Christina Aguilera. Mientras que Justin Timberlake, quien fue pareja de Britney durante su juventud, declaró: "Todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Más allá de nuestro pasado, bueno o malo, y da igual hace cuánto tiempo fuera, lo que le está pasando no es justo". Y agregó: "A ninguna mujer se le debería restringir tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido contra su voluntad, o tener que pedir permiso para acceder a aquello por lo que ha trabajado tan duro".