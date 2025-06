Bestia Bebé lanzó su primer disco en vivo: "El disco en vivo se perdió con el avance de lo visual"

Bestia Bebé dará dos shows en Niceto previo a su gira por España (PH: Lucas Pintos).

Bestia Bebé es de esas bandas cuyos recitales se viven con una intensidad particular, por lo que resultaba extraño que en sus más de 10 años de banda no tuvieran un registro fiel de esa energía en vivo. Pero la banda del sello Laptra finalmente cumplió con un pedido muy extendido entre sus seguidores: lanzaron Siempre escucho las mismas canciones, un retrato del presente y pasado de una banda que disfruta de forma particular del vivo. Con la excusa de este estreno y de los shows que darán el 20 y 28 de junio en Niceto Club, El Destape habló con Tom Quintans, guitarrista y cantante de Bestia Bebé, sobre grabar discos, su público español, las bandas nuevas y cómo mantener un grupo por tanto tiempo.

Después de más de 10 años de banda y unos cuantos discos de estudio, lanzaron Siempre escucho las mismas canciones, el primero en vivo, ¿era una deuda pendiente?

- A mí siempre me gustaron los discos en vivo, más que nada de las bandas que escuchábamos de chicos, porque esa importancia del disco en vivo se perdió con los años, con el avance de lo visual. Las bandas en vez de discos empezaron a sacar DVDs o recitales filmados en vivo. Como que todo siempre fue acompañado por imagen y se perdió un poco el disco en vivo, tenían más importancia antes. Siempre me gustaron, son como compilados de grandes éxitos y son discos que te llevan a un momento, que los ponés, cerrás los ojos y te imaginás un montón de cosas, y te las inventás también. Porque tratás de imaginarte el lugar, las guitarras, que tenía la gente, el lugar donde tocan, era un juego de la imaginación.

Siempre escucho las mismas canciones fue grabado en el CC Konex a principios de este 2025.

Era una idea que estaba ahí en el tintero.

- Con la banda siempre estuvo la idea. Fue de esas cosas que tenés ganas de hacerla, pero por una cosa o la otra la vas pateando para adelante. Ya el año pasado tenía ganas de grabarlo, no se dio porque no lo priorizamos y justo ahora teníamos esta fecha en verano en el Konex, que es un lugar que nos permitía por la técnica grabarlo sin tanto quilombo de armado. La técnica era bastante fácil, entonces dijimos "bueno grabémoslo y veamos qué onda, si queda bueno lo mezclamos y lo lanzamos". Un poco fue eso.

Además, lo que se vive en los shows de Bestia Bebé con el público es bastante especial.

- Fue también agradecerle a la gente que nos vino a ver todos estos años y que haya un registro de cómo es la banda en vivo. Está bueno tener algo fiel de la banda en vivo, que es un aspecto que siempre nos lo remarcan. "Che, Bestia en vivo es otra cosa", "hay que verlo en vivo": un poco haciendo caso a esos comentario también.

¿El vivo es lo que más disfrutan?

- De los aspectos que tiene la banda yo creo que es el que más nos gusta, el que más nos divierte y además estás compartiendo con amigos. Todo lo que lleva tocar nosotros lo tomamos como algo muy divertido, no lo sentimos como un trabajo o algo pesado. Es un momento que esperamos toda la semana, que llegue el fin de semana y que haya un show. Es más, cuando no tocamos durante un tiempo largo nos deprimimos un poco, es algo que nos gusta mucho y también es poder trabajar de lo que nos gusta.

Bestia Bebé dará dos shows en Niceto previo a su gira por España.

En los últimos años proliferaron los estudios caseros para grabar discos, ¿hubo un cambio ahí en la forma de grabar?

- En un punto es lo mismo: grabar en un celular o en un super estudio es lo mismo, salvo que cambian los equipos que usas. Pero la situación es similar, y lo más importante es lo que estás haciendo, más que el estudio. Y es importante saberlo usar: por ahí vas a un estudio, no sabés usar nada y queda una cagada. Con pocas armas pero sabiéndolas usar bien podés hacer algo que está buenísimo. Cuando grabamos los discos, con el presupuesto que tenemos nosotros, tratamos de lograr el mejor sonido posible, que es el sonido que vos estás buscando. Vos tenés que encontrar el sonido que buscás y tratar de ir al estudio y grabar la manera de lograr eso que estás buscando. No significa que porque vayas a un estudio que salga mucha plata, el disco va a quedar bien.

En la post pandemia surgió una gran camada de bandas nuevas, con las que ustedes suelen tocar también.

- Me parece buenísimo que haya mucha banda nueva. Eso siempre se celebra, porque si hay una erupción de bandas así, seguramente haya bandas que me gusten. Si hay pocas, es más difícil que te guste algo. Está buenísimo cuando surgen estos momentos en los que aparecen un montón de bandas nuevas, lugares para tocar, productores, festivales, que crezca toda la movida en general. Pero celebro esta nueva camada, y que se les de bola.

Eso es bastante notorio, que algunas bandas crecieron rápido y empezaron a llenar lugares que antes tal vez costaba más llegar.

- Lo más llamativo es que muchos de estos grupos nuevos en poco tiempo, teniendo uno o dos discos, ya están tocando en lugares que por ahí a nosotros, o bandas de nuestra camada, tardamos un montón o algunas ni siquiera llegaron. Hay varias bandas que crecieron muy rápido y eso está genial, porque a nosotros nos costaba un montón. Nos sigue costando de hecho (risas). Está buenísimo eso, ojalá nos hubiera pasado a nosotros, pero buenísimo por todos estos pibes que lo pueden disfrutar de esa manera.

La gira europea de Bestia Bebé para el 2025.

Después de los shows de Niceto, vuelven a girar por España. ¿Suelen ser mayoría de argentinos en sus conciertos allá?

- Es la quinta vez que vamos, nuestro público en España la mayoría es español. Si no me equivoco, las últimas veces que fuimos a Madrid es de las ciudades, después de Buenos Aires, que más gente nos va a ver. Y la verdad que está buenísimo.

Por qué creés que se dio que suele haber mayoría de españoles, algo que no sucede con todas las bandas argentinas que giran por España.

- Nosotros entramos gracias a bandas de allá. La gente nos empezó a conocer por El Mató, pero después también gracias a Carolina Durante, que nos abrió las puertas, y otra banda que se llama Apartamentos Acapulco, que fueron los que nos invitaron a la primera gira. Entramos por el circuito de bandas españolas, entonces creo que por eso se generó que el público la mayoría sea español. Además, también editamos los discos con sellos de allá.

¿Allá también está esa cosa futbolera que se vive en los recis de Bestia Bebé de acá?

- Es una locura el público, muy agitador. Tiene la cosa futbolera, van muchos con camiseta de fútbol, o sea que llegó eso también. Por ahí no hay tantos cantos como los de acá de cancha, pero sí cantan canciones de arenga. Y después pogo y todo eso, a full. Ha habido fechas en España que han sido una locura, gente colgada del techo. La verdad que es algo que nos pone muy contentos.

En tiempos de individualismo, mantener una banda en la que se nota que se llevan bien por tantos años es casi contracultural.

- Para tener una banda, un grupo, es fundamental el convivir con el otro, respetarse, tratar de llevarse bien, el saber hablar las cosas. Es algo que nosotros siempre lo ponemos como prioridad. Obviamente hay discusiones, como cualquier grupo humano y más después de tantos años, si no sería raro. Nosotros priorizamos mucho que haya buena onda y la verdad es que siempre nos divertimos mucho tocando, girando, y eso lo valoro un montón después de tantos años. Y es lo que siempre digo que no quiero que se pierda: no quiero ir a tocar y que uno vaya a un camarín, el otro a otro, que no se puedan ver, que esté todo mal, hablar por medio de abogados, cosas así. No me gustaría que suceda eso nunca, entonces tratamos de siempre tenerlo en cuenta. Y si no fijate que ahora hay un montón de solistas y yo creo que también las redes sociales alientan eso, porque es más fácil tener un usuario tuyo y filmarte a vos y decir pelotudeces todo el tiempo que una banda, que ya es otra cosa. Es una teoría, pero veo que hay demasiados solistas ahora (risas).

Si no conocés Bestia Bebé, Tom Quintans te recomienda que arranques con las versiones en vivo de El Descontrol y Omar, que podés encontrar en su nuevo disco Siempre escucho las mismas canciones.

