Morrisey en Argentina 2025: entradas, precios y cuándo toca

Morrisey vuelve a Argentina.

Morrisey se presenta nuevamente en la Argentina en este 2025 para deleitar con un gran show a todos sus fanáticos. El artista británico se encuentra más vigente que nunca y promete dar un show inolvidable, con su gran música y su inigualable estilo al cantar. Su carrera legendaria lo llevó a tener 13 discos solistas en el top 10 de Reino Unido, y en su presentación repasará clásicos de The Smiths, himnos de su carrera solista y otras grandes joyas.

El cantante nacido en Manchester y de una larga carrera que lleva décadas de vigencia a nivel mundial vino al país por primera vez en el año 2000, muchos años después de sacar los discos que en la década de 1980 lo llevaría a la fama con The Smiths, una de las bandas fundamentales del rock inglés y que pasaría a la historia. Con ese grupo, sacó los álbum The Smiths (1984), Meat is Murder (1985), el extraordinario The Queen is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987). Después de aquella ocasión, Morrisey llegó al país seis ocasiones más.

Cuándo toca Morrisey en Argentina 2025 y cómo sacar las entradas

Se presentará Morrisey en Argentina el sábado 8 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas se podrán sacar a través de la página oficial del estadio y cuenta desde este martes 10 de junio con Preventa exclusiva para clientes del BBVA. Ya desde el viernes 13 de junio a las 13 horas inicia la venta para todo público. Esto para los que no quieran perderse la oportunidad de ver al artista nuevamente en el país.

Como cantante de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro álbumes. Ya como solista, consolidó un sonido único que sigue resonando en la actualidad, convirtiéndolo en una de las voces más aclamadas de las últimas cuatro décadas. Desde el lanzamiento de “Hand In Glove”, tema debut de The Smiths, el panorama musical cambió para siempre y nos dejó himnos como “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” y “There Is A Light That Never Goes Out”. En su etapa solista, su serie de canciones icónicas continuó con títulos como “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” y “First of the Gang to Die”, entre muchos otros.

Precios de las entradas