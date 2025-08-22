Asombro por la torta favorita de Sandro y dónde la cocinan

La ciudad de Banfield se llena de emoción cada 19 de agosto porque es el aniversario del nacimiento de Roberto Sánchez, conocido mundialmente como Sandro, quien este año cumpliría 80. Este artista dejó una marca imborrable no solo por su música, sino también por su humildad y cercanía con la gente de la localidad de Lomas de Zamora.

Uno de los lugares que mantiene viva la memoria de Sandro es la Confitería Las Vegas, ubicada a solo una cuadra de la casa donde el "Gitano" vivió junto a Olga Garaventa, quien sigue residiendo allí. Dana, una de las dueñas del local, recordó con cariño la relación especial que tuvieron con el cantante y reveló cuál era su postre favorito.

"El dulce preferido de Roberto era el postre Las Vegas, una creación exclusiva de nuestro comercio que es un éxito, con mucha demanda por parte de los vecinos del barrio", reveló Dana ante un medio local. Este postre sigue siendo un clásico que conquista paladares en el barrio.

El postre en cuestión tiene un relleno de pionono, dulce de leche, crema, merengue y durazno, todo cubierto con azúcar impalpable y coco. Además, lleva el logo de la confitería en el exterior, una marca registrada que distingue esta delicia que no cambió su receta en décadas.

La relación entre Sandro y la confitería fue mucho más allá de ser cliente y comercio. Dana contó que Roberto siempre quiso conocer a su mamá, fundadora de Las Vegas en 1977, y que lo invitaron en varias ocasiones a cenar en su casa. "Tengo millones de anécdotas, incluso me saqué fotos para mi casamiento en el exterior de su hogar", recordó con admiración ante La Unión.

También mencionó las visitas frecuentes de las hijas del cantante al local, antes y después de pasar por la casa de Sandro, lo que refleja la cercanía y confianza que existía entre ellos. Para cerrar, Dana confesó que la confitería tuvo el honor de encargarse de varios servicios de catering para Roberto y Olga, incluyendo su casamiento. "Sandro nos elegía siempre porque había una relación de amistad y de mucho respeto mutuo", concluyó, dejando en claro el vínculo especial que mantuvieron.

El castillo que construyó Sandro y hoy funciona como centro cultural: la historia de "Cava"

El Centro Cultural Cava es un espacio donde se llevan adelante recitales, talleres para todas las edades y propuestas artísticas de todo tipo ubicado en avenida Pavón 3939, sobre el barrio porteño de Boedo. Sin embargo, un tiempo atrás, funcionó como la productora discográfica de nada menos que Sandro e incluso se lo conoce como "el castillo de Sandro", ya que lo diseñó él mismo bajo esa estética. Cómo es la historia del lugar que comenzó en 1980 y estuvo a punto de tener a nada menos que Tina Turner en el estudio.

Sandro es sin dudas uno de los referentes de la música en Argentina y cautivó a millones de personas con sus canciones. La historia oculta del cantante que murió el 4 de enero de 2010 está vinculada a la construcción de un castillo. Corría el año 1980 cuando volvía de una entrevista en un programa de televisión de Canal 11 y vio una propiedad a la venta ubicada en avenida Pavón 3939, donde actualmente funciona el Centro Cultural Cava.