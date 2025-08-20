Culto Gitano: Fernando Sanmartín celebró el cumpleaños 80 de Sandro con un show inolvidable

Fernando Samartin como Sandro en el Teatro Gran Rex.

Fernando Samartín celebró el cumpleaños 80 de Sandro con un tributo inolvidable en el teatro Gran Rex en el que recorrió los temas más recordados e icónicos del ídolo de América, acompañado por quienes fueron sus músicos. Durante tres horas de espectáculo, Samartín se puso en la piel del “Gitano” con un vestuario, un maquillaje y una interpretación que dejó en claro por qué es considerado uno de sus mejores imitadores. El artista ofreció una recreación fiel de Sandro, cuidada en cada gesto, en la voz y en el estilo escénico.

Fernando Samartin como Sandro en el Teatro Gran Rex.

El escenario elegido fue el mismo que supo ser recinto de noches inolvidables para Sandro. El público acompañó con alegría, coreando los clásicos, aplaudiendo de pie y, en varios tramos, visiblemente emocionado. La nostalgia estuvo presente desde el principio hasta el final, con espectadores de distintas edades que volvieron a conectarse con la figura de Sandro a través de un show que mantiene vivo su legado.

Porque Yo Te Amo, Te Propongo, Tengo, Penumbras, Ave de Paso, Rosa, Rosa, Quiero Llenarme de Ti, Al Final La Vida Sigue Igual, Porque Yo Te Amo, Dame El Fuego de Tu Amor, El Amante, Mi Gran Locura, Una Muchacha y Una Guitarra, Como Lo Hice Yo y El Maniquí fueron algunos de los grandes clásicos de El Gitano que sonaron en el Rex. Mientras que una de las sorpresas de la noche fue la presencia de la cantante Coki Ramírez, quien interpretó junto a Samartín el icónico tema Arráncame la vida.

Quién es Fernando Samartin

Fernando Samartin fue ganador de los Premios ACE y Hugo a revelación por la comedia musical Por amor a Sandro. Ha recorrido los escenarios más prestigiosos de Argentina y Latinoamérica como Teatro Gran Rex, Teatro Ópera, Luna Park, Caupolican de Santiago de Chile, Conrad de Punta del Este o Melico Salazar de Costa Rica como invitado de la prestigiosa Orquesta Filarmónica.