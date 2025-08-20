Entradas Gilberto Gil en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca

Gilberto Gil se presenta en Buenos Aires.

El legendario cantante y guitarrista brasileño Gilberto Gil llega a Buenos Aires, Argentina, para brindar un show en el Movistar Arena. El recinto ubicado en el barrio de Villa Crespo tendrá al artista de 83 años en lo que será su presentación que forma parte de su gira "Tempo Rei", que será su última gira. Un gran broche de oro para celebrar su inmenso legado musical, una banda sonora profundamente enraizada en la cultura brasileña y presente en el ADN de todo un país.

“Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir”, afirmó Gilberto Gil, tras referirse a la búsqueda que tienen sus últimos recitales.

Cuándo toca Gilberto Gil en Argentina 2025

El recital de Gilberto Gil en el Movistar Arena será el 31 de octubre de 2025.

Por dónde comprar entradas para Gilberto Gil en Argentina 2025

El artista brasileño Gilberto Gil lanza su última gira.

Las entradas ya están a la venta a través de la página web de movistararena.com.ar.

Precios de entradas para Gilberto Gil en Argentina 2025

Platea alta : de $90.000 a $95.000

: de $90.000 a $95.000 Platea baja : de $100.000 a $120.000

: de $100.000 a $120.000 Campo sentado: de $115.000 a $130.000

Lanzamiento de la última gira de Gilberto Gil "Tempo Rei"

Gilberto Gil venía madurando la idea de no hacer más giras desde hace un tiempo. Considera natural esa reflexión y su decisión apunta a reducir la intensidad de su agenda, en un cambio de perspectiva que lo conecta cada vez más con la espiritualidad. El desafío de la última gira "Tempo Rei" será condensar ese tesoro nacional y llevarlo al escenario, con una carrera muy larga y comprometida.

Gilberto Gil cuenta con una extensa y exitosa trayectoria.

El artista celebra tanto su repertorio como sus múltiples facetas: la del cantautor; el tropicalista que fue preso por la dictadura militar y luego exiliado en Londres; el Ministro de Cultura; el miembro de la Academia Brasileña de Letras; el Doctor Honoris Causa por Berklee College of Music en Boston (EE.UU.) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ); y el patriarca de una familia musical.

Con dirección artística de Rafael Dragaud, dirección musical de Bem Gil y José Gil, y acompañado por una banda estelar integrada por Bem Gil (guitarra/bajo), José Gil (batería), João Gil (guitarra/bajo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (vientos), Thiago Oliveira (vientos), Marlon Sette (vientos), Danilo Andrade (teclados), Leonardo Reis (percusión), Gustavo Di Dalva (percusión), Mestrinho (acordeón) y un cuarteto de cuerdas, Gilberto Gil ofrecerá un espectáculo sensorial e inmersivo que celebra la entidad más fascinante de la experiencia humana: el tiempo.