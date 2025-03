El ambiente del tango no sale del asombro con las últimas revelaciones que hizo el famoso cantor Ariel Ardit sobre dos históricos de la cultura popular como lo son Carlos Gardel y Sandro. El destacado intérprete contó en qué momento inesperado de su vida descubrió la música del Zorzal Criollo y detalló cómo será su nuevo trabajo enfocado en las canciones de Roberto Sánchez.

“El tango es la música que nos representa en el mundo, es distintiva y muy propia. Pero le pasa por el costado a la industria”, planteó Ariel Ardit en una entrevista radial sobre el presente del 2x4. En ese sentido, el cantor que brilló con el himno nacional en los partidos de la Selección Argentina remarcó: “Por eso se hace de corazón. Ahora, más que nunca, el tango es una música de autogestión. Presentar un disco conlleva mucho esfuerzo”.

Ante este escenario más alternativo para la que fuera la música más popular del país, Ardit valoró positivamente que haya jóvenes interesados en el género: “Cuando ves pibes de 20 años que bailan tango, que van a los boliches, que se interesan por la historia, hay que celebrarlo, porque se sigue haciendo”. También destacó a los intérpretes de otros géneros que “hacen acercamientos con mucho respeto”.

La admiración de Ardit por los cantores de tango y cómo conoció la música Carlos Gardel

En diálogo con el ciclo “La siesta es sagrada”, el artista oriundo de Córdoba fue consultado sobre la interpretación de tangos que fueron cantados por grandes del género como Julio Sosa y Carlos Gardel. “La verdad que nunca sentí presión, sí, con mucho respeto y con mucha admiración, lo que te provoca eso”. “Cuando tenía 20 años que empecé a cantar, era fascinación por querer descubrir la historia de cada uno de los cantores, descubrir letras, querer cantarlas”, agregó.

“Empecé cantando tango por Gardel y lo descubrí desde el canto lírico, ni siquiera viniendo del tango”, reveló Ardit y explicó que tomaba clases para perfeccionar su voz. “A partir de ahí es como que se me abrió un panorama muy grande y cuando uno admira mucho algo y tiene mucho deseo de mejorar en algo, no hay una presión”, insistió.

Además, el premiado cantor consideró: “En todo caso puede haber una responsabilidad, pero era todo un deseo de querer mejorar y eso también me llevó a que yo escuchaba los cantores que más me gustaban de orquesta, pero los interpretaba con formaciones más chicas. En un momento me dije ‘bueno, ¿por qué yo puedo tener una orquesta?’. Y grabé tres discos con orquesta típica”.

El cruce del tango y Sandro

Por otra parte, Ariel Ardit detalló su nueva propuesta musical vinculada a Sandro: “Es puntualmente una mezcla y una ensalada de tango y muchas otras cosas. Voy a presentarme con un cuarteto de piano, violín, bandoneón y contrabajo. Esa formación me da la posibilidad de hacer otras cosas como cantor de tango”. En ese marco, prepara un disco que tendría versiones de Sandro, en medio de los festejos por los 80 años de “El Gitano”.

Ariel Ardit es uno de los cantores de tango más populares de la actualidad.

“Que la gente que no se asuste, es un show de tango donde el 90% del repertorio es tanguero, pero después de 25 años cantando tango, también me doy la posibilidad como cantante de poder hacer otras cosas que son cercanas”, detalló y completó: “Estamos hablando que Sandro era precisamente alguien que le gustaba mucho el tango. En ningún caso intenta ser ni tributo ni nada, es una versión mía, con una mirada hacia un intérprete como Sandro tan importante”.